Прекратить провокации у границ с Украиной Пентагон потребовал у России

Пентагон призвал Российскую Федерацию прояснить свои намерения насчет Украины, а также прекратить провокации у границ страны.

Об этом во время брифинга 19 апреля заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы призываем Россию прояснить свои намерения. Мы бы хотели лучше понять, каковы ее намерения", - сказал Кирби.

Он также сообщил, что США продолжают наблюдать "увеличение военного присутствия" России в Крыму и на границах Украины.

"Мы призываем россиян прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентными в том, что они делают", - добавил представитель Пентагона.