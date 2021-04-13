В Черкассах школьника тяжело ранили в голову в тире гимназии. За его жизнь бьются врачи

В Черкассах школьный ученик получил тяжелое огнестрельное ранение головы. Трагический инцидент произошел в тире гимназии. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ТСН.

По данным журналистов, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Сообщается, что ранение произошло во время тренировки по стрельбе, когда учитель вышел из помещения.

Тир в гимназии арендовала спортивная школа (КДЮСШ) №2. Учителя, который проводил занятия, отстранили.

В местных СМИ отмечают, что парень учится в 9-м классе школы №34. По словам пресс-секретаря полиции, сообщение о ранении в правоохранительные органы поступило от медиков. На момент, когда подростка обнаружили раненым, в тире он был сам. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь подростка. Начато расследование.