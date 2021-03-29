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События Сегодня, 09:5735
Водитель Mercedes под Киевом расстрелял шофера рейсовой маршрутки

Под Киевом произошло экстраординарное ЧП. Здесь, на трассе Киев - Чернигов, из-за мелкого дорожного конфликта вспыхнула перестрелка.

Трассу не поделили водитель маршрутного автобуса и водитель Mercedes. В итоге водитель бусика был ранен в ногу. 

Об этом в сети сообщает "Киев Оперативный".

"Водитель Mercedes перекрыл движение своим автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. Его почему-то совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди и он начал стрелять. После всего этого водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше", - рассказали свидетели конфликта.

Сам инцидент сняли на видео пассажиры автобуса, смотрите его ниже.

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