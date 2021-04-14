Лечить Covid-19 куркумином предложили в Бразилии

Бразильские ученые предложили использовать куркумин - вещество из корня куркумы - в составе наноструктурных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Выводы исследователей опубликованы в журнале Biomedicine and Pharmacotherapy.

Возможное использование куркумина в качестве противовирусного средства против заболевания ученые связали с его способностью подавлять вирусные ферменты. Он регулирует вирусную транскрипцию и регуляцию, с высокой эффективностью связывается с главной вирусной протеазой, которая играет ключевую роль в репликации, и ингибирует прикрепление вируса и проникновение в клетку-хозяин, говорится в исследовании.

Как выяснили его авторы, куркумин блокирует взаимодействие между вирусом SARS-CoV-2 и клетками-мишенями человека, подавляя как спайковый белок вируса, с помощью которого он прикрепляется к клетке, так и рецепторы ACE2, через которые вирус проникает в клетку.

Ученые также создали наноструктурированные системы доставки куркумина, в которых в качестве носителей используются наноэмульсии, наногели, мицеллы, наночастицы и липосомы.