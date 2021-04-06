Как в Киеве организовали продажу "легальных" проездных на транспорт

Киев продолжает жить в режиме тотального карантина, который начался 5 апреля, а мэр столицы Виталий Кличко уже заявил, что локдаун продлили до 30 апреля.

Из-за карантинных ограничений проезд в общественном транспорте возможен только при наличии специального билета - спецпропуска.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) утверждают, что выдали 500 тысяч таких пропусков и больше выдавать не будут.

Как только стал известен внешний вид документа, украинцы начали приторговывать пропусками в интернете. Полицейским даже удалось задержать несколько таких "предпринимателей" и открыть уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов).

Большинство пропусков, которые продают в интернете, отличаются от оригинала, так как по сути являются ксерокопией. Полиция уже отрапортовала, что за время карантинных ограничений правоохранители изъяли десятки поддельных пропусков.

Однако "Стране" удалось приобрести подлинный проездной, по которому наш журналист спокойно прошел в метро.

Первым делом в поисках спецпропуска мы отправились на платформу онлайн-объявлений OLX. Однако модераторы ресурса методично проверяют сайт на наличие подобных объявлений и быстро их блокируют. За две недели локдауна было заблокировано более 300 объявлений о продаже проездных билетов, так как согласно правилам платформы они относятся к запрещенным.

Предприимчивого киевлянина мы нашли в Instagram. Парень нам представился Алексеем. Молодой человек разместил объявление на своей странице и указал, что писать нужно в "директ".

На наш запрос о покупке спецпропуска нам ответили буквально через пять минут. Все сообщения Алексей присылал в закрытом чате, сообщения в котором удаляются спустя 10 секунд после прочтения, а если сделать скриншот экрана, то отправитель сообщения получит соответствующее уведомление.

Мы заказали три пропуска. Молодой человек предупредил, что спецбилетов осталось не так уж и много, а спрос большой. Цена за один такой документ составляет 250 грн.

Продавец предложил встретиться прямо у метро. Место встречи выбрано неслучайно. Алексей это объяснил тем, что у него очень много заказов и он активно перемещается по городу. А также возле каждой станции метро стоят полицейские, которые проверяют спецпропуска и соответственно в подлинности документа можно удостовериться сразу на месте.

Встреча с Алексеем продлилась не более 5 минут. Во время передачи спецпропуска молодой человек, попросил перевести деньги за проездные на карту, с наличными он не работает. Также парень еще раз уверил нас в подлинности спецбилета и заявил, что он их взял прямо в КГГА.

К слову, у молодого человека при себе было более 100 пропусков. На некоторых уже стояла печать каких-то предприятий.

"Многие люди хотят купить пропуск и сразу же им воспользоваться, поэтому мы и ставим печати, клиенту только нужно вписать свое имя и фамилию", - поделился продавец.

По его словам, схему сбыта он организовал с товарищем, который работает в КГГА.

Журналист "Страны" сравнил купленный пропуск с тем, что получил в госадминистрации и не нашел никаких отличий. Даже "защитный" золотой ободок вокруг Герма Киева имелся.

По этому пропуску автор сразу же и без проблем прошел в метро.