Еще одного украинского дипломата выслать готовится Россия

Москва выразила протест в связи с решением Киева выслать старшего дипломата из посольства РФ в Украине и пообещала ответить на него аналогичными шагами.

Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел РФ, обнародованном на сайте ведомства. Речь об ответном шаге Украины на изгнание из России консула Александра Сосонюка.

РФ заявляет, что консул попался на шпионаже, поэтому ему и предписали уехать. При этом российский дипломат в Киеве ничего такого не сделал. Поэтому будут ответные шаги.

"МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций", - сообщили в российском внешнеполитическим ведомстве.

В МИД России заявили, что консул Украины собирал данные для подготовки политических репрессий против украинцев с двойным гражданством - Украины и РФ.

"Принимая во внимание все обстоятельства дела, МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве", - сообщили в МИД РФ.