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На одно рабочее место в Украине претендуют шесть безработных

В Украине, где в конце прошлого года насчитали почти полмиллиона безработных, на одно свободное рабочее место в Украине претендуют шесть безработных.

Об этом рассказала директор государственного центра занятости Юлия Жовтяк в интервью изданию "Факты", обнародованном во вторник, 20 апреля.

"В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют 6 безработных", - сказала она.

Также Жовтяк добавила, что в нашей стране уменьшается спрос для тех, кто в поиске работы.

"Ситуация на рынке труда Украины характеризуется сокращением спроса работодателей на работников. Несмотря на карантинные мероприятия, специалисты службы занятости ищут предложения работы для украинских граждан, а работодателям подбирают квалифицированный персонал", - рассказала эксперт.

По ее словам, согласно статистическим данным службы занятости, наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и ее предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалась среди служащих и руководителей - на одну вакансию претендовало 17 человек, технических служащих - 9, как и работников сферы торговли и услуг.

Жовтяк добавила, что во время пандемиии наибольшие трудности испытывают сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, питания и развлечений. В связи с чем, официанты, бармены, повара, бариста и горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства.

По данным госцентра занятости, на протяжении января-марта 2021 было устроено на работу 127 тысяч украинских граждан. Всего с начала года работодатели подали в базу почти 245 тысяч вакансий.

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Теги: news, новости, Украина, безработица, 7dniv, 7dnivinfo  
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