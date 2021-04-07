 

Дело об убийстве Шеремета продолжил рассматривать суд в Киеве

События Сегодня, 14:4327
Дело об убийстве Шеремета продолжил рассматривать суд в Киеве

Во вторник, 20 апреля, Шевченковский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Во время сегодняшнего судебного заседания будут исследовать материалы дела по задержанию и проведению обысков у подозреваемого Андрея Антоненко. 

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В начале заседания сторона зашиты Антоненко подала ходатайство, чтобы он во время слушания находился не в клетке, а сидел рядом с адвокатами. Но суд его не удовлетворил.

Заседание проводят в открытом режиме,несмотря на карантинные ограничения. Оно, по словам судьи, продлится 8 часов. В зале находится 37 человек, социальную дистанцию никто не соблюдает.

Возле суда дежурит большое количество правоохранителей. У входа в здание полицейские досматриваю личные вещи всех, кто заходит. Также повторно досматривают личные вещи всех, кто направляется в зал, где проходит заседание.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Шеремет, Суд, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

На следующую неделю перенесли заседание суда по избранию меры пресечения Тупицкому
На следующую неделю перенесли заседание суда по избранию меры пресечения Тупицкому
7-апр-2021, 12:08
Заседание суда по избранию меры пресечения Тупицкому перенесли на 7 апреля
Заседание суда по избранию меры пресечения Тупицкому перенесли на 7 апреля
2-апр-2021, 11:03
Заседание по избранию меры пресечения экс-министру транспорта Рудьковскому перенес суд
Заседание по избранию меры пресечения экс-министру транспорта Рудьковскому перенес суд
23-мар-2021, 15:37
В Ровно прошел протест из-за громкого дела серийного насильника
В Ровно прошел протест из-за громкого дела серийного насильника
16-мар-2021, 18:11
Сторонники Стерненко завершили митинговать у госдачи Зеленского и собираются прийти завтра на Съезд судей
Сторонники Стерненко завершили митинговать у госдачи Зеленского и собираются прийти завтра на Съезд судей
8-мар-2021, 20:34

Последние новости

14:49
События
Президент Чада переизбрался на 6-й срок и погиб на следующий день
14:43
События
Дело об убийстве Шеремета продолжил рассматривать суд в Киеве
12:32
События
На одно рабочее место в Украине претендуют шесть безработных
12:27
События
Рассмотрение иска о закрытии оппозиционных телеканалов в Украине затягивает СБУ
12:25
События
Еще одного украинского дипломата выслать готовится Россия
10:24
События
Как в Киеве организовали продажу "легальных" проездных на транспорт
10:22
Экономика
Доллар в Украине достиг психологической отметки в 28 гривен
10:03
Политика
Кандидата на пост канцлера избрал президиум партии Меркель
10:00
События
Лечить Covid-19 куркумином предложили в Бразилии
09:57
События
Водитель Mercedes под Киевом расстрелял шофера рейсовой маршрутки
09:54
События
Посол США не покинет Россию до тех пор, пока его не попросят уехать официально
09:52
События
На Пасху и майские праздники украинцев ждет настоящий мини-отпуск в мае
09:48
События
В Черкассах школьника тяжело ранили в голову в тире гимназии. За его жизнь бьются врачи
09:46
Политика
Резников заявил что встреча "нормандских" советников показала, что вторжения России не будет
09:41
События
Прекратить провокации у границ с Украиной Пентагон потребовал у России
09:39
События
Срок, через который выздоровевшие украинцы повторно заражаются коронавирусом назвали в Минздраве
08:46
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 апреля 2021
Вчера, 2021-04-19
22:35
События
О безрезультатности переговоров "нормандских" советников заявили в России
22:30
События
Жалобу на НАБУ от главы ОАСК Вовка принял ЕСПЧ к рассмотрению
20:45
События
Друг друга в минометных обстрелах обвинили "ДНР" и ВСУ

Новости ТОП-7

Завтра начинается Вербная неделя. Что принято делать в эти дни перед Пасхой29635
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 апреля 20218786
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 апреля 20211881
18 российских дипломатов после обвинений во взрывах в 2014 году высылает Чехия851
Сеть обсуждает новый ресторанный скандал с нардепом Тищенко761
Нападение на депутата в Ужгороде напрямую связано с принципиальной позицией фракции «ОПЗЖ» остановить «дерибан» земли - Погорелов620
Интервью Виктора Медведчука польской газете Rzeczpospolita574

Досуг

RYBALSKY – новый полифункциональный район с концептуальной инфраструктурой
RYBALSKY – новый полифункциональный район с концептуальной инфраструктурой
Полифункциональный район RYBALSKY строится на полуострове, который омывается Днепром, в десяти минутах на автомобиле от Контрактовой площади.
Сегодня, 12:0265
Курорты Одесской области: куда поехать на отдых?
Курорты Одесской области: куда поехать на отдых?
Столица юмора каждый год занимает лидирующие позиции среди направлений для летнего отпуска. Но хорошо отдохнуть можно не только в Одессе. В этом материале расскажем о менее известных, но не менее интересных курортах возле Одессы.
Вчера, 15:39156
Берем машину напрокат: основные рекомендации
Берем машину напрокат: основные рекомендации
Сломалось авто, приезжают деловые партнеры, планируется поездка на выходные загород — все это и многое другое создает ряд трудностей для современного человека. Особенно если он привык решать свои дела на «колесах».
Вчера, 14:56148
Качественные напольные покрытия по доступной стоимости
Качественные напольные покрытия по доступной стоимости
Если необходимо на выгодных условиях приобрести качественное напольное покрытие, стоит изучить предложения интернет-магазина БРЕНДПОЛ. Здесь на выбор представлено большое разнообразие напольного покрытия. Оно отличается по эксплуатационным характеристикам, по эстетической ценности.
Вчера, 12:42160
Как проходят консультации семейного психотерапевта?
Как проходят консультации семейного психотерапевта?
У супругов, которые первые решили обратиться за психологической помощью, могут возникнуть вполне понятные беспокойства и вопросы. В каком формате проходит консультация, психолог разговаривает с каждым по отдельности или с парой?
18-апр-2021, 15:45223
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Как выбрать ремешок для часов Casio G-Shock? Советы и рекомендации от часовых мастеров сервиса по ремонту часов Correa.
17-апр-2021, 21:54262

События

Президент Чада переизбрался на 6-й срок и погиб на следующий день
Президент Чада переизбрался на 6-й срок и погиб на следующий день
Вместо празднования и произнесения победной речи переизбранный Идрис Деби решил проведать на передовой чадских солдат, воюющих с повстанцами. Там его и убили.
Сегодня, 14:4957
Дело об убийстве Шеремета продолжил рассматривать суд в Киеве
Дело об убийстве Шеремета продолжил рассматривать суд в Киеве
Во вторник, 20 апреля, Шевченковский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Сегодня, 14:4334
На одно рабочее место в Украине претендуют шесть безработных
На одно рабочее место в Украине претендуют шесть безработных
В Украине, где в конце прошлого года насчитали почти полмиллиона безработных, на одно свободное рабочее место в Украине претендуют шесть безработных.
Сегодня, 12:3250
Рассмотрение иска о закрытии оппозиционных телеканалов в Украине затягивает СБУ
Рассмотрение иска о закрытии оппозиционных телеканалов в Украине затягивает СБУ
СБУ затягивает рассмотрение судебного дела по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" относительно обжалования указа президента Украины от 2 февраля 2021 года о введении санкций против телеканала ZIK.
Сегодня, 12:2762
Еще одного украинского дипломата выслать готовится Россия
Еще одного украинского дипломата выслать готовится Россия
Москва выразила протест в связи с решением Киева выслать старшего дипломата из посольства РФ в Украине и пообещала ответить на него аналогичными шагами. 
Сегодня, 12:2559
Как в Киеве организовали продажу "легальных" проездных на транспорт
Как в Киеве организовали продажу "легальных" проездных на транспорт
Киев продолжает жить в режиме тотального карантина, который начался 5 апреля, а мэр столицы Виталий Кличко уже заявил, что локдаун продлили до 30 апреля.
Сегодня, 10:2497
7 Днів