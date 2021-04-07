Дело об убийстве Шеремета продолжил рассматривать суд в Киеве

Во вторник, 20 апреля, Шевченковский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Во время сегодняшнего судебного заседания будут исследовать материалы дела по задержанию и проведению обысков у подозреваемого Андрея Антоненко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В начале заседания сторона зашиты Антоненко подала ходатайство, чтобы он во время слушания находился не в клетке, а сидел рядом с адвокатами. Но суд его не удовлетворил.

Заседание проводят в открытом режиме,несмотря на карантинные ограничения. Оно, по словам судьи, продлится 8 часов. В зале находится 37 человек, социальную дистанцию никто не соблюдает.

Возле суда дежурит большое количество правоохранителей. У входа в здание полицейские досматриваю личные вещи всех, кто заходит. Также повторно досматривают личные вещи всех, кто направляется в зал, где проходит заседание.