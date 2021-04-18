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События Сегодня, 14:4922
Президент Чада переизбрался на 6-й срок и погиб на следующий день

Вместо празднования и произнесения победной речи переизбранный Идрис Деби решил проведать на передовой чадских солдат, воюющих с повстанцами. Там его и убили.

Президент Чада Идрис Деби, который ранее сегодня был объявлен переизбранным на свою шестую каденцию, скончался от полученных ранений на передовой. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает AFP.

По информации СМИ, с соответствующим заявлением выступили военные, которыми Деби командовал во время боевых действий против повстанцев на севере страны.

Официальный представитель армии, генерал Азем Бермандоа Агуна в эфире местного телеканала заявил: "Президент республики, глава государства, верховный главнокомандующий вооруженных сил Идрис Деби Итно только что испустил дух, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой печалью сообщаем народу Чада о гибели маршала Чада".

Как сообщает Al Jazeera, ранее в стране было объявлено, что 68-летний Деби, пришедший к власти в стране в результате восстания в 1990-м году, набрал на выборах 11 апреля 79,3% голосов избирателей и был избран на высшую государственную должность в шестой раз.

Планировалось, что переизбранный глава государства произнесет победную речь, но он заявил, что вместо этого отправится на передовую, чтобы навестить чадских солдат. Они воюют с руппировкой повстанцев "Фронт перемен и согласия в Чаде", которая базируется на северной границе страны с Ливией. Эта группировка атаковала пограничный пост Чада в день выборов, после чего продвинулась на сотни километров к югу.

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Теги: news, новости, Украина, Чад, президент, 7dniv, 7dnivinfo  
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