Юмориста "Кривого зеркала" обвинили в изнасиловании. Сам он утверждает, что все произошло по согласию

Российского юмориста, звезду шоу "Кривое зеркало" Александра Морозова студентка, которая на 25 лет младше его, обвинила в изнасиловании и жестоком обращении.

Однако сам артист свою вину отрицает и говорит, что девушка все придумала.

Об этом сообщают StarHit и Газета.Ru.

Как пишет StarHit, 22-летняя Елизавета Еременко и 47-летний морозов познакомились на просторах интернета, после чего артист пригласил студентку на свидание в Москву. Во время их встречи в отеле, по словам девушки, Морозов ее изнасиловал и избил и у нее есть видео-доказательства произошедшего. По словам студентки, до случившегося она была девственницей и собирается наказать насильника.

В свою очередь Морозов рассказал Газете.Ru, что действительно знаком с девушкой и встречался с ней в одном из отелей Москвы. Однако факт изнасилования он отрицает, хотя и не собирается подавать в суд за клевету.

"Конечно же, я знаком с обвинившей меня девушкой. Но не более того. В суд я подавать не буду на бедную, несчастную девушку, что она там себе насочиняла. Как все у нас было в действительности? Как у взрослых, все было хорошо. Все было прекрасно, на мой взгляд. А уж как ей показалось - это ее дело", - заявил комик.