О провокациях США и НАТО в Черном море заявили в Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО устраивают провокации в в воздушном пространстве и акватории Черного моря, при этом ряд стран пытается нарастить военное присутствие у границ РФ.

Об этом Шойгу сказал на заседании коллегии Минобороны РФ, пишет ТАСС.

"Ситуация на юго-западном стратегическом направлении остается сложной из-за попыток ряда стран нарастить военное присутствие у российских границ", - заявил Шойгу.

Помимо этого он сказал, что Украина стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Кроме того, по его словам, наращивание сил Южного военного округа (ЮВО) происходит из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Южного Кавказа и Ближнего Востока.

"Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - цитирует главу Минобороны РФ ТАСС.

В свою очередь в посольстве США в Украине заявили, что действия России в Черном море направлены на дестабилизацию Украины.

"План России перекрыть часть Черного моря для определенных морских перевозок направлен на подрыв Украины. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды", - написала пресс-служба посольства в Facebook.