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События Сегодня, 19:1363
Cвязь вакцины Johnson & Johnson с образованием тромбов обнаружили в ЕС

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) обнаружило возможную связь вакцины от коронавируса Janssen, произведенной американской компанией Johnson & Johnson, с редкими случаями тромбоза.

В то же время ведомство заверило, что преимущества вакцины перевешивают ее недостатки.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора по итогам заседания комитета по безопасности EMA (PRAC).

"ЕМА обнаружила связь вакцины с очень редкими случаями развития тромбозов. ЕМА подтверждает, что общее соотношение риск/польза остается положительным… Предупреждение о риске развития тромбозов должно быть добавлено к информации о продукте", - говорится в заявлении регулятора.

Комитет фармаконадзора ЕМА изучил восемь сообщений о тромбоэмболических осложнениях у привитых в США, где уколы сделали уже более 7 миллионов человек. Все осложнения развивались у людей в возрасте до 60 лет в течение трех недель после вакцинации. Большинство из них - женщины.

В ЕС вакцинация одобренным ЕМА к использованию препаратом Johnson & Johnson еще не начиналась.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, Johnson_n_Johnson, 7dniv, 7dnivinfo  
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