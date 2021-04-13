Cвязь вакцины Johnson & Johnson с образованием тромбов обнаружили в ЕС

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) обнаружило возможную связь вакцины от коронавируса Janssen, произведенной американской компанией Johnson & Johnson, с редкими случаями тромбоза.

В то же время ведомство заверило, что преимущества вакцины перевешивают ее недостатки.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора по итогам заседания комитета по безопасности EMA (PRAC).

"ЕМА обнаружила связь вакцины с очень редкими случаями развития тромбозов. ЕМА подтверждает, что общее соотношение риск/польза остается положительным… Предупреждение о риске развития тромбозов должно быть добавлено к информации о продукте", - говорится в заявлении регулятора.

Комитет фармаконадзора ЕМА изучил восемь сообщений о тромбоэмболических осложнениях у привитых в США, где уколы сделали уже более 7 миллионов человек. Все осложнения развивались у людей в возрасте до 60 лет в течение трех недель после вакцинации. Большинство из них - женщины.

В ЕС вакцинация одобренным ЕМА к использованию препаратом Johnson & Johnson еще не начиналась.