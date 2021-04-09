Зеленский лишил гражданства троих бизнесменов, среди которых попавшие под санкции СНБО Альперин и Еримичук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) за контрабанду Вадима Альперина и Александра Еримичука, а также бизнесмена Араика Амирханяна.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на осведомленный источник.

"Такой документ подписан главой государства", – рассказал он, добавив, что указ был подписан еще 14 апреля.

Согласно документу, основанием для прекращения гражданства Альперина Еримичука и Амирханяна является добровольное получение ими гражданств других государств. В частности, Вадим Альперин является гражданином Израиля, Араик Амирханян имеет армянский паспорт, а Александр Еримичук является гражданином Румынии.

Соответствующий указ публиковать не планируется, так как акты президента, которые касаются вопросов гражданства, не обнародуются.

"Дальнейшие шаги должны отработать Министерство иностранных дел и Государственная миграционная служба", – добавил собеседник издания.

Отметим, что фамилия Амирханян в решении СНБО о санкциях в отношении контрабандистов не фигурирует.