За почти 3 млн гривен в Полтаве установят 50-метровый флаг Украины

Флаг установят к 30-летию независимости Украины. Власти утверждают, что его будет видно из многих уголков города.

В Полтаве установят самый большой флаг Украины в области. На установку и проектирование потратят 2,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

Флаг появится к 30-й годовщине со Дня Независимости Украины. Высота флагштока составит 50 метров, а размер полотна — 12 на 18 метров. Стелу разместят в сквере Героев Украины — на перекрестке улиц Небесной Сотни, Сретенской и Гагарина. Власти утверждают, что флаг будет видно из многих уголков города.

Также будет реконструирована прилегающая территория, которая сейчас находится в запущенном состоянии.

"В сквере будут проводить торжественные мероприятия, полтавчане и гости города будут отдыхать", — сказал глава ОГА Олег Синегубов.