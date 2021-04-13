Доносить на людей через мобильное приложение разрешат в Китае

По задумке создателей, граждане благодаря приложению смогут жаловаться на "искажающих историю Компартии" людей.

Власти Поднебесной представили мобильное приложение, через которое граждане смогут сообщать о нелестных комментариях о деятельности Компартии КНР.

Об этом пишет издание The Independent.

Граждане смогут воспользоваться приложением в преддверии празднования 100-летней годовщины образования КПК. Власти страны позволят людям заявлять о нарушениях, в том числе "искажении истории Компартии", клевете на национальных героев и нынешних лидеров Поднебесной.

"В течение некоторого времени ряд лиц с тайными мотивами распространяют нигилистические и ложные утверждения, злонамеренно искажая, пороча и отрицая партию, национальную и военную историю в попытке запутать мысли людей", — информирует пресс-служба Администрации киберпространства КНР.

В Пентагоне уверены, что подобные инструменты слежки за населением в будущем достанутся дружественным Пекину "авторитарным режимам", в том числе и Москве.