Киевская ресторатор раскритиковала оправдания Тищенко по поводу пира во время локдауна

Киевская ресторатор Олеся Остафиева высказалась по поводу объяснений народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко по поводу вечеринки в ресторане во время локдауна.

Свое мнение Остафиева опубликовала в Фейсбуке.

"На третьи сутки празднования Тищенко родил опровержение. В его случае, и это аксиома для его реальности - всегда лучше молчать, чем говорить.

С юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены. Подчеркну, что речь идёт именно о номерах отеля, а не о ресторане как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов (курсивом выделены цитаты Тищенко - Ред.)

И ему наплевать на фотографии многометровых столов, которые никак не тянут на ужин в отельном номере для постояльца и наплевать на запрет Киевсовета на салюты на время проведения АТО.

Запреты, связанные с обязательным карантином, касаются именно ресторанов. Это легко проверить и уточнить.

Как так же легко проверить и другие ограничения, как например регламент работы отелей. Но уверена, по официальным документам будет 5 номеров и ужин в номер. А репортаж журналистский будет недостаточным, чтобы привлечь к ответственности. Это же не Роттердам+, где уголовное дело открывали по постам в фейсбуке Лещенко и Чумака, а целый Коля Тищенко. Он если сказал - не было, значит не было.

Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет. Так как нет самого факта нарушения.

Предлагаю рестораторам как антикризисный план помониторить у чьих жён вскоре день рождения и предложить отметить его у вас. А прикрыться договором аренды. Ничего, мол, не знаю, пришёл человек, похожий на Колю Тищенко, сказал хочет арендовать, все сделает законно и все траты отразит в декларации, если это будет требовать закон (требования закона за два года депутатства он не выучил, ну да что с него взять, это ж Коля Тищенко).

Хотя на дне рождения моей супруги было чуть больше 20 человек. Между прочим, все уже переболевшие. Все сдавали ТЕСТЫ НА КОВИД за сутки.

Это вообще надо взять на вооружение всем, кто хочет ездить в транспорте без пропусков и ходить в супермаркет без маски. Смотрите так свысока, будто хотите плюнуть и цедите в ответ "Между прочим, я уже переболевший. И тесты сдавал вчера".

И отдельное спасибо Светлане Крюковой и Михаилу Ткачу за качественные и крутые расследования.

Фото предназначено для тех, у кого нет времени читать большой пост Тищенко. В принципе, если коротко - то ответ на фото)", - написала ресторатор.