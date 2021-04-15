Армия США предупредила о вероятности применения ядерного оружия

Стратегическое командование Вооружённых сил США во вторник, 20 апреля, опубликовало тревожный пост в соцсети.

В нем сказано о вероятности конфликта, в ходе которого некий противник может применить ядерное оружие.

Пост появился в Твиттере.

"Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать возможность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант", - сказано в записи микроблога.

Как пишут американские СМИ, публикация твита о возможности ядерной войны посреди ночи (по местному времени) без каких-либо разъяснений вызывает тревогу.

Чувство беспокойства усиливается, если учесть, что вскоре после публикации записи глава Стратегического командования адмирал Чарльз Ричард выступил в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил и назвал Россию "ядерной стратегической угрозой, которая решительно занимается модернизацией как обычных вооружений, так и ядерного потенциала".

Адмирал добавил, что модернизация ядерного комплекса РФ в настоящее время составляет около 80%. А США. по его словам, находятся на нуле.

Также Ричард недавно предупреждал, что существует "очень реальная возможность" ядерной войны против России, Китая или обеих стран в ближайшем будущем.

Стратегическое командование ВС США - это единое командование в составе Министерства обороны США, основанное в 1992 году взамен упраздненного Стратегического командования ВВС. Оно объединяет стратегические ядерные силы, силы ПРО и космические силы.