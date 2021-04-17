Дерека Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда. Бывшему копу светит 40 лет в тюрьме

Присяжные в суде города Миннеаполиса (США) в ночь на 20 апреля по киевскому времени признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом свидетельствует трансляция заседания суда в Ютубе.

Шовина обвиняли сразу по трем статьям, поскольку во время задержания Флойда он применил удушающий прием коленом, который мог привести (и как решили присяжные, привел) к летальному исходу. Бывший коп признан виновным по всем пунктам обвинения.

Приговор Шовину огласят через восемь недель, ему грозит до 40 лет в тюрьме.

46-летний Флойд был арестован 25 мая 2020 года возле продуктового магазина в Миннеаполисе за то, что он расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин придавил Флойда коленом, а тот стал жаловаться, что ему нечем дышать. Вскоре задержанный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США летом 2020 года. Протестующие обвинили в смерти Флойда полицейских, а также заявили о несправедливом отношении к темнокожим в стране. Со временем "черный майдан" перекинулся и в Европу.