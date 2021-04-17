Не приезжать в Украину из-за войны, коронавируса и радикалов официально порекомендовали американцам

Госдепартамент США рекомендовал американцам не совершать поездки в Украину. Причинами решения ведомство назвало высокую заболеваемость COVID-19, опасную ситуацию в Крыму и на востоке Украины, а также насилие радикалов на улицах украинских городов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Госдепа США 20 апреля.

В США оценили уровень опасности для своих граждан в Украине как красный (четвертый). Это значит, что американцам лучше вообще не путешествовать в нашу страну.

Отдельно власти Соединенных Штатов просят не ездить своих граждан в Крым и на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Так, о Крыме в распоряжении говорится, что там имеется обширное военное присутствие Российской Федерации.

"Оккупационные власти продолжают злоупотреблять и произвольно сажают в тюрьмы иностранцев и местное население, особенно тех, кто считается противником российской оккупации полуострова", - говорится на сайте Госдепа.

В связи с этим правительство США запретило своим сотрудникам выезжать в Крым и "не может оказывать экстренные услуги гражданам США в Крыму".

Что касается Луганской и Донецкой областей, то их нельзя посещать из-за вооруженного конфликта.

"Силы под руководством России продолжают контролировать районы Донецкой и Луганской областей, где продолжающийся вооруженный конфликт привел к гибели более 13 000 человек. Людям, в том числе гражданам США, угрожали, задерживали или похищали их в течение нескольких часов или дней после того, как их останавливали на контрольно-пропускных пунктах, контролируемых силами под руководством России", - говорится в заявлении Госдепа.

В ведомстве также считают, что в Украине преступления против иностранцев и их собственности - обычное дело.

"По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, временами переходящие в насилие. Также имели место политические убийства и взрывы. Поступают сообщения о нападениях радикальных групп на группы меньшинств и полицию", - написано на сайте.

Кроме того, в Госдепе сослались на запрет Федерального управления гражданской авиации гражданским самолетам США выполнять полеты в украинских районах полетной информации Симферополя и Днепра.