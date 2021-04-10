Водитель под Луцком согласился подвезти девушку, а затем изнасиловал ее

Под Луцком Волынской области мужчина изнасиловал девушку, которую согласился подвезти в другой город.

Об этом со ссылкой на источники сообщают Волынские новости.

Отмечается, что пострадавшая девушка ехала из Луцка в другой город. Ее предложил подвезти незнакомый мужчина, который и совершил насилие.

Как сообщает ТСН, обращение от 20-летней девушки в полицию зарегистрировали в полиции Волынской области.

"В полицию поступило обращение от 20-летней жительницы Владимиро-Волынского района об изнасиловании. Сейчас продолжаются следственные действия и проведен ряд экспертиз. Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента", - заявили в полиции.