Министерство иностранных дел России проинформировано, что американский посол в Москве Джон Салливан вернется в Соединенные Штаты на этой неделе, сообщил заместитель посла Бартл Горман.

«В течение этой недели (вернется в США). Да, они (министерство иностранных дел России) проинформированы», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

До этого в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол Джон Салливан вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена. В тот же день сам Салливан подтвердил отъезд в США для консультаций.

Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.