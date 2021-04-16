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События Сегодня, 17:2245
Песков заявил что Путину рассказали о предложении Зеленского встретиться на Донбассе

Официальных запросов от Украины, уверяет секретарь президента РФ, о встрече Зеленского с Путиным якобы не поступало.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин поставлен в известность о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью радиостанции Комсомольская правда.

"Президенту об этом было оперативно доложено, но я пока что не уверен, что у него было время, чтобы ознакомиться. Большую часть этой ночи он работал над текстом послания, – сказал Песков, добавив, что для организации такой встречи необходимы предпосылки.

Он также сказал, что сообщит, когда станет известно, что Путин ознакомился с предложением украинского президента.

"Если у него найдется время ознакомиться, то так или иначе, про это будет доложено", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ снова повторил, что официальных запросов от Украины о встрече с Зеленского с Путиным не поступало.

Как передает ТАСС, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя предложение Зеленского, заявил, что оно якобы не несет смысловой нагрузки.

"Он предлагает встречу на украинском Донбассе. С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует", – сказал Джабаров.

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