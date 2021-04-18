В Москву на переговоры с Путиным летит Лукашенко

В ходе встречи президенты хотят обсудить взаимодействие в рамках "союзного государства", а также актуальные угрозы.

В Москве (РФ) в четверг, 22 апреля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече планируется обсуждение "широкого круга вопросов" дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Также анонсировано обсуждение перспектив "взаимодействия в рамках Союзного государства".

Пресс-служба Александра Лукашенко дала более подробную информацию по повестке дня завтрашней встречи.

Согласно ней, президенты обсудят "актуальную повестку" белорусско-российских отношений.

"Будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. В числе приоритетных тем – союзная тематика. Кроме того, Лукашенко и Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе", – говорится в сообщении.

Отметим, так называемое "союзное государство" – это надгосударственность РФ и Беларуси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространствами.

Создается Россией и Беларусью на основании Договора о создании Союзного государства от декабря 1999 года.