 

Открывающаяся для украинцев Греция ослабит коронавирусные ограничения. Заработают кафе и рестораны

События Сегодня, 21:4838
Открывающаяся для украинцев Греция ослабит коронавирусные ограничения. Заработают кафе и рестораны

В Греции, чьи границы открываются для въезда украинцев с 14 мая, власти заявили, что в начале мая начнут ослаблять основные карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на греческого премьера Кириакоса Мицотакиса.

"Цель состоит в том, чтобы безопасно провести Пасху, и получить лето без ограничений", - заявил премьер Греции.

Он также сказал, что власти приняли решение оставить в силе ограничения на перемещения до празднования на следующей неделе православной Пасхи для того, чтобы избежать распространения коронавируса.

Согласно принятому решению, с 3 мая греческие рестораны, бары и кафе в рамках ослабления ограничений откроются для обслуживания посетителей на открытом воздухе. С 10 мая возобновят работу начальные и средние школы. Передвижение между регионами страны станет возможным с 15 мая.

В то же время, в Греции суточные показатели новых случаев коронавируса, а также госпитализаций в палатах интенсивной терапии остаются высокими. В свою очередь Мицотакис заявил, что эти показатели стабилизируются. Он также призвал жителей Греции проходить вакцинацию от Covid-19, поскольку, по его словам, "опасность заключается не в вакцине".

"В начале недели газета "Катимерини" сообщала, что власти Греции отменили обязательный карантин для лиц, приезжающих из ЕС и Шенгенской зоны. Кроме того, карантин отменяется для въезжающих с территории Великобритании, США, ОАЭ, Сербии и Израиля", - сообщили в агентстве.

В частности, для въезда в Грецию из этих стран необходимо будет предоставить документ, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, Covid-19, или отрицательный тест на наличие вируса, сделанный за 72 часа до поездки.

Для Греции туризм является одним из важных отраслей Греции, на ее долю приходится примерно пятая часть экономики и более четверти всех рабочих мест. В 2020 году, когда власти закрыли границы и ввели локдаун из-за пандемии Covid-19, доходы от туризма сократились более чем на 76%.

Всего с начала пандемии в Греции выявили свыше 323 тыс. случаев заражения Covid-19, более 9,7 тыс. инфицированных скончались. Также в стране выздоровели более 278,6 тыс. человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Греция, туризм, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Через десять дней в Италии ослабят карантин
Через десять дней в Италии ослабят карантин
16-апр-2021, 22:29
С 14 мая Греция открывается для въезда украинцев
С 14 мая Греция открывается для въезда украинцев
16-апр-2021, 13:57
Коронавирусный локдаун ещё на три недели продлили Нидерланды
Коронавирусный локдаун ещё на три недели продлили Нидерланды
24-мар-2021, 09:59
В Украину ужесточили условия въезда
В Украину ужесточили условия въезда
23-мар-2021, 16:00
Власти Киева приняли решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно из-за коронавируса
Власти Киева приняли решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно из-за коронавируса
18-мар-2021, 13:24

Последние новости

21:52
События
Под таблетками и "травкой". Как цензоры Facebook проверяют посты и почему им платят миллионы за ущерб
21:48
События
Открывающаяся для украинцев Греция ослабит коронавирусные ограничения. Заработают кафе и рестораны
21:45
События
Предложение Кравчука встретиться с Путиным прокомментировали в Кремле
19:57
Политика
Обезумевший Кравчук захотел встретиться с Путиным
17:26
События
В Москву на переговоры с Путиным летит Лукашенко
17:22
События
Песков заявил что Путину рассказали о предложении Зеленского встретиться на Донбассе
17:07
События
Из России выдворили посла США
15:40
События
Украинцам хотят отменить право на бесплатные гектары земли. Что решил Кабмин 21 апреля
15:34
События
Мобильное приложение для контроля насильников заработает в Украине
15:31
Политика
Разумков прокомментировал вечеринку Тищенко
15:30
События
В ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты "Циркон" - Путин
14:34
Политика
Путин пригрозил тем, кто переступит в отношении РФ красную черту
14:32
События
В Киеве мужчина изнасиловал и ограбил девушку, заманив ее на встречу под предлогом трудоустройства
12:47
События
Зачем Россия укрепляет боевой состав на юге страны объяснил Шойгу
12:46
События
Южнокорейскую вакцину AstraZeneca зарегистрировали в Украине
12:39
События
В воровстве дизтоплива на миллионы гривен заподозрили Руководство филиала "Укрзализныци"
09:36
События
Почему в Украине сахар дорожает в 2 раза быстрее, чем на мировом рынке
09:35
Политика
В Украину в начале лета может приехать Макрон
09:32
События
Водитель под Луцком согласился подвезти девушку, а затем изнасиловал ее
09:30
События
Не приезжать в Украину из-за войны, коронавируса и радикалов официально порекомендовали американцам

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 апреля 20213772
Интервью Виктора Медведчука польской газете Rzeczpospolita1444
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 апреля 20211321
Сеть обсуждает новый ресторанный скандал с нардепом Тищенко1230
Что будет с карантином для украинцев на майские и пасхальные праздники рассказал Степанов1219
О безрезультатности переговоров "нормандских" советников заявили в России636
Президент Чада переизбрался на 6-й срок и погиб на следующий день545

Досуг

Тренировки дома: как выбрать орбитрек?
Тренировки дома: как выбрать орбитрек?
Эллиптический тренажер — это тренажер, который все чаще используется в домашних спортзалах. Это благоприятная тенденция, особенно с учетом преимуществ такого оборудования.
Сегодня, 15:5891
Подбираем гардероб под цветотип «Яркая зима»
Подбираем гардероб под цветотип «Яркая зима»
К цветотипу «яркая зима» относятся женщины с очень светлой либо, наоборот, смуглой кожей, голубыми, зелеными или серыми глазами и черной/темно-коричневой шевелюрой.
Сегодня, 15:5090
Где в Запорожье снять квартиру посуточно
Где в Запорожье снять квартиру посуточно
Отправляетесь в командировку в Запорожье? Или отправляетесь в данный город в качестве туриста? Или у вас в квартире капремонт и нужно срочно где-то перекантоваться несколько дней? Не лишним будет своевременно позаботиться о ночлеге или быть хотя бы в курсе, где, в случае нужды, можно остановиться
Сегодня, 15:4687
Суши в Каменском — обзор ресторанов и суши-баров
Суши в Каменском — обзор ресторанов и суши-баров
Когда нужно быстро перекусить доставка суши в Каменском поможет легко осуществить эти намерения. Но хочется не просто заказать первый попавшийся вариант, а выбрать еду вкусную и качественную.
Сегодня, 15:4389
Выгодная доставка цветов
Выгодная доставка цветов
Позаботиться о близком человеке можно самыми разными способами. Среди них может оказаться и цветочная доставка, которая в Украине продолжает активно приобретать популярность.
Сегодня, 14:2584
Мужские механические часы: 5 причин выбрать именно такой вариант
Мужские механические часы: 5 причин выбрать именно такой вариант
Мужские механические часы: 5 причин выбрать именно такой вариант
Вчера, 19:09175

События

Под таблетками и "травкой". Как цензоры Facebook проверяют посты и почему им платят миллионы за ущерб
Под таблетками и "травкой". Как цензоры Facebook проверяют посты и почему им платят миллионы за ущерб
Разрастается скандал с невыносимыми условиями работы модераторов Facebook.
Сегодня, 21:5241
Открывающаяся для украинцев Греция ослабит коронавирусные ограничения. Заработают кафе и рестораны
Открывающаяся для украинцев Греция ослабит коронавирусные ограничения. Заработают кафе и рестораны
В Греции, чьи границы открываются для въезда украинцев с 14 мая, власти заявили, что в начале мая начнут ослаблять основные карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.
Сегодня, 21:4839
Предложение Кравчука встретиться с Путиным прокомментировали в Кремле
Предложение Кравчука встретиться с Путиным прокомментировали в Кремле
Президент России Владимир Путин еще не в курсе предложения главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука встретиться с ним, чтобы обсудить урегулирование ситуации в регионе, так как это новая инициатива.
Сегодня, 21:4542
В Москву на переговоры с Путиным летит Лукашенко
В Москву на переговоры с Путиным летит Лукашенко
В ходе встречи президенты хотят обсудить взаимодействие в рамках "союзного государства", а также актуальные угрозы.
Сегодня, 17:2674
Песков заявил что Путину рассказали о предложении Зеленского встретиться на Донбассе
Песков заявил что Путину рассказали о предложении Зеленского встретиться на Донбассе
Официальных запросов от Украины, уверяет секретарь президента РФ, о встрече Зеленского с Путиным якобы не поступало.
Сегодня, 17:2272
Из России выдворили посла США
Из России выдворили посла США
МИД проинформирован о возвращении посла США на родину.
Сегодня, 17:0776
7 Днів