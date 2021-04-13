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Под таблетками и "травкой". Как цензоры Facebook проверяют посты и почему им платят миллионы за ущерб

Разрастается скандал с невыносимыми условиями работы модераторов Facebook.

Их задача - удалять контент, не соответствующий правилам соцсети. Для первичной сортировки используется искусственный интеллект, но этого недостаточно. Ежедневно проверяют около трех миллионов сообщений, но примерно 10 процентам дают неверную оценку. 

Спорный контент должны проверять модераторы. Нередко это шокирующие видео с насилием, убийствами и сексуальными извращениями, после просмотра которых у модераторов психиатры диагностируют ПТСР  - посттравматическое стрессовое расстройство.

Кроме того, сотрудники жалуются и на работодателя, который контролирует даже походы в туалет, а на все жалобы предлагает расслабиться или уволиться.

Рассказываем о скандалах, связанных с заявлениями бывших модераторов, а также, как на это реагируют в Facebook.

"Алкоголь, наркотики, психотерапия". Письмо бывшего модератора

На днях бывший сотрудник ирландской компании Accenture, которая занимается модерированием контента на аутсорсинге для Facebook, опубликовал письмо в Twitter, в котором перечислил проблемы модераторов. На Facebook автор проработал два с половиной года.

По его словам, многие сотрудники вынуждены принимать алкоголь, наркотики, транквилизаторы либо идут на медикаментозную психотерапию, поскольку не выдерживают ежедневно просматривать по 8 часов шокирующего контента. 

"Мы первая линия обороны интернета, постоянно подвергающаяся бомбардировкам из потенциальных психологических травм для пользовательской базы" - пишет автор письма.

Среди мер, которые, по мнению экс-сотрудника, могли бы улучшить ситуацию, прописать в контракте меры по заботе о здоровье модераторов, предоставить им оплачиваемую психотерапию, снизить количество времени, проведенного за модерацией (например, полдня, а остальную половину посвятить другим задачам).

Однако пока на предложения внести изменения в работу, начальство лишь советует расслабиться или уволиться.

В туалет по расписанию и секс на лестницах

Это не первое разоблачение условий работы модераторов Facebook.

В 2018 году иск против Facebook подала бывший модератор Селена Скола. Она заявила, что после девяти месяцев работы с шокирующим контентом у нее появилось посттравматическое стрессовое расстройство. К иску присоединились и другие модераторы, которые обвинили компанию в том, что она не смогла обеспечить сотрудникам безопасность на рабочем месте.

В 2019 году издание The Verge собрало свидетельства 12 бывших модераторов в Facebook. Они рассказали, что каждый день им приходилось смотреть сотни видео убийств, порнографии, нападений, сообщений, наполненных ненавистью и теориями заговора.

Из-за этого нередко у работников случались панические атаки, повышалась тревожность. Но переживания нельзя было обсуждать с близкими из-за конфиденциальности работы.

Чтобы заглушить эмоции модераторы Facebook пускали в ход мрачные анекдоты о самоубийстве, "травку" во время перерывов и секс на лестничных клетках и в комнате для кормящих матерей.

По данным The Verge в 2019 году по всему миру работали порядка 15 тысяч модераторов Facebook. В основном это были не штатные сотрудники, а наемные работники по контракту. Это позволило экономить на зарплате.

Например, средний сотрудник Facebook в 2019 году зарабатывал 240 тысяч долларов в год в виде зарплаты и бонусов. В то время, как модератор контента, работающий в Аризоне, зарабатывал всего 28 800 долларов в год. Тысячи подрядчиков для работы модераторами привлекали такие крупные американские консалтинговые компании, как Accenture, Cognizant, Genpact и ProUnlimited.

52 миллиона компенсаций

В 2020 году в Facebook сообщили, что компания заплатит 52 миллиона долларов модераторам, которые жаловались на психические расстройства из-за работы. То есть в Facebook признали их претензии. Всего средство выплатят 11 250 модераторам. 

Каждому обещали не менее одной тысячи долларов. Модераторам, которым поставили диагноз посттравматического стрессового расстройства или связанным с ним состояний, еще и компенсацию.

Что касается модераторов, работающих в Европе, то в прошлом году издание VICE News опубликовало свидетельства бывшего модератора Валерия Зайцева, который работал на Facebook в Дублине. Он рассказал, что из-за внедренной системы тайм-менеджмента даже походы в туалет контролировались посекундно, и людям приходится отмечать время прихода и ухода и объяснять, почему они там задержались.

По его словам, когда он пришел работать в 2016 году, то условия работы были лучше, все изменилось к 2018-му. За эти два года количество модераторов в дублинском офисе выросло со 120 до 800.

Валерий Зайцев вошел в группу из нескольких десятков модераторов, которые собираются подавать судебные иски к Facebook. Правда, в отличие от коллективного иска в США, каждый модератор в Ирландии обязан подавать иск отдельно.

"В Евросоюзе работают тысячи модераторов, и у всех них рабочие условия небезопасны для психологического здоровья, и вообще, с нашей точки зрения, просто незаконны", - прокомментировал ситуацию директор британской лоббистской группы Foxglove, занимающейся помощью в судебных исках, Кори Крайдер.

В Украине же пока не слышно о проблемах модераторов. Скорее речь идет о проблемах у пользователей в соцсети.

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Теги: news, новости, Украина, Facebook, 7dniv, 7dnivinfo, модераторы  
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