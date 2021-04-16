Германия сделала выбор в пользу «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделала выбор в пользу строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом политик заявила во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), ее цитирует РИА Новости.

«Я знаю о противоречиях в связи с "Северным потоком-2", знаю позицию многих стран-членов ПАСЕ. Как ЕС, мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения, касающегося этого трубопровода. Во всяком случае хочу указать, что газ не "Северного потока-2", который пока не прокачивается, а газ "Северного потока-1" не хуже того, что идет транзитом через Украину, или газ, который приходит из России через Турцию», — рассказала Меркель.

Канцлер добавила, что Германия приняла решение о строительстве газопровода. Она признала, что это политическая борьба.

По ее словам, Берлину следует поддерживать торговлю с Москвой, в том числе в энергетической сфере. Политик также призвала поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.