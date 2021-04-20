Франция отказалась верить в желание России начать военную операцию в Донбассе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отказался верить в желание России начать военную операцию в Донбассе.

Об этом сообщает Reuters.

Вместе с тем французский министр в очередной раз выразил озабоченность присутствием большого числа российских военнослужащих у границ восточной Украины и в Крыму. Ле Дриан также призвал Москву объяснить передвижение своих войск и предпринять шаги по снятию напряженности в регионе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. По мнению Москвы, российские войска находятся там, где это целесообразно.