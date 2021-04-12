В Латвии призывают вакцинироваться, чтобы встретиться с прабабушкой

В Латвии разгорелся скандал из-за социальной рекламы, призывавшей население сделать прививку от коронавируса. С размещенных в общественных местах плакатов на местных жителей смотрел печальный мужчина, подпись на русском языке гласила: "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой".

Агитация была воспринята русскоязычным населением неоднозначно. Кто-то решил, что плакат разместили противники вакцинации: дескать, сделаешь прививку и отправишься на тот свет. Действительно, мало кто из взрослых людей может похвастаться тем, что его праотцы еще живы. А кто-то даже углядел в рекламной кампании политику: именно русскоязычных "собирались отправлять к предкам".