Степанов заявил что часть южнокорейской AstraZeneca будет использована после укола "Ковишилда"

В Украине часть вакцины от коронавируса AstraZeneca южнокорейского производства, которая должна прибыть 22 апреля, будет использована для введения второй прививки тем, кто получил первую дозу индийским препаратом Covishield.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире "Украина 24".

"Мы хотим оставить небольшую часть (препарата AstraZeneca - Ред. ) для проведение второй прививки, которое пройдет в последние дни мая. Это те граждане которые прививались в феврале. То есть через 90 дней, начиная с 23 мая, им нужно вводить вторую дозу", - сказал Степанов.

По словам главы МОЗ, Covishield и AstraZeneca, которая была произведена в Южной Корее, полностью взаимозаменяемые и нет никаких сложностей в том, чтобы ввести вторую дозу AstraZeneca, если первая была сделана Covishield.