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События Сегодня, 14:5054
Россия объявила о начале отвода войск от границ Украины с завтрашнего дня

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверок войск в Южном и Западном военным округах, "цели достигнуты полностью".

С завтрашнего дня начнется возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после учений.

Об этом со ссылкой на заявление главы Минобороны РФ сообщает агентство "РИА Новости"

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу в четверг в Крыму на совещании.

Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск".

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