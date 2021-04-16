 

"Черные риелторы" в Харьковской области похищали, пытали и убивали людей из-за квартир

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"Черные риелторы" в Харьковской области похищали, пытали и убивали людей из-за квартир

В Харьковской области полиция задержала группу "черных риелторов", которых подозревают в завладении квартир и убийстве их владельцев.

Злоумышленники похищали одиноких или малообеспеченных хозяев, избивали их, подсыпали вещества, которые вызывают остановку сердца, чтобы получить их недвижимость.

Об этом сообщает и публикует соответствующие фото и видео пресс-служба Нацполиции региона в четверг, 22 апреля.

Правоохранители установили, что в начале 2019 года в Харькове была организована группа лиц с целью незаконного обогащения, лидером которой стал местный житель 1984 года рождения. В нее вошли восемь человек - пятеро мужчин и трое женщин.

"Выискивая одиноких людей или таких, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, злоумышленники подбирали индивидуальный способ завладения их недвижимым имуществом. Кого-то из своих жертв спаивали алкогольными напитками, у кого-то похищали документы на жилье, других незаконно лишали свободы и насильно удерживали.

Но результат всегда был один: на основании поддельных документов квартиры пострадавших переходили в чужую собственность, средства от сбыта недвижимости оседали на счетах участников преступной группы, а самих потерпевших находили мертвыми", - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, одного из владельцев квартир участники преступной группы длительное время спаивали, а его тело вскоре было найдено вблизи водоема. Еще одного мужчину обманом вывезли из квартиры в дом в селе, где его насильно удерживали и подливали к спиртному вещества, которые должны были спровоцировать остановку сердца (в настоящее время, после эксгумации тела, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти).

Кроме того, квартиру харьковчанки участники банды продали по поддельным документам, а женщину против воли удерживали на территории домовладения, где позже ее избили, задушили и закопали на приусадебном участке.

Правоохранители также сообщили, что банде "черных риелторов" способствовал сотрудник одного из отделов харьковской полиции.

По собранным материалам детективы следственного отделения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области открыли уголовное производство по фактам:

  • создания и участия в преступной организации,
  • мошенничества в особо крупных размерах,
  • использования заведомо поддельных документов,
  • умышленного убийства,
  • совершенного с особой жестокостью из корыстных побуждений в составе преступной организации.

Чтобы ликвидировать деятельность преступной группировки на территории Харьковской области полиция провела спецоперацию.

Работники департамента внутренней безопасности Нацполиции, Главного управления Нацполиции и прокуратуры Харьковской области при силовой поддержке бойцов отдела быстрого реагирования департамента внутренней безопасности, спецподразделения КОРД и роты полиции особого назначения "Восток" задержали двух организаторов и шестерых участников преступной группировки.

Правоохранители провели почти 40 обысков. Во время таких мероприятий изъято оружие, наличные, большое количество документов, мобильные телефоны и автомобили. Также полиция обнаружила и спасла людей, которых насильно удерживали злоумышленники.

Сейчас устанавливаются их личные данные и места проживания.

Детективы следственного управления полиции вручили подозрения фигурантам. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения. Также будет дана окончательная правовая квалификация действиям причастного к преступной группировке 35-летнего сотрудника полиции.

В случае доказательства вины задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Черные риелторы" в Харьковской области похищали, пытали и убивали людей из-за квартир
"Черные риелторы" в Харьковской области похищали, пытали и убивали людей из-за квартир
"Черные риелторы" в Харьковской области похищали, пытали и убивали людей из-за квартир

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Теги: news, новости, Украина, Харьков, черные_риелторы, 7dniv, 7dnivinfo  
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