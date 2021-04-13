Украинцам рассказали о правилах безопасности во время грядущей грозы

После того, как спасатели сообщили об ухудшении погоды в Киевской области, в Укргидрометцентре напомнили, что во время грозы нельзя пользоваться мобильным телефоном, потому что он может притянуть молнию.

По этой же причине не стоит открывать зонт или прятаться от дождя под деревом.

Об этом пресс-служба "Укргидрометцентра" написала в Facebook.

Существует десять правил поведения во время грозы: