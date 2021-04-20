 

Что известно про крымского главу СБУ, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ

События Сегодня, 17:3394
Что известно про крымского главу СБУ, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ

Депутат от "Слуг народа" Макс Бужанский заявил, что недавно назначенный Зеленским глава крымской СБУ незаконно занимает свою должность.

По его данным, он окончил школу КГБ СССР, а это автоматически подводит Олега Кулинича под люстрацию. 

Разбирались, кто стал главным "особистом" по Крыму. 

Как СБУшник люстрацию обошел

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский обратился в комитет Рады, в ГБР и к президенту касательно назначения на должность начальника СБУ по Крыму Олега Кулинича.

Претензия Бужанского заключается в том, что Кулинич учился в Академии ФСБ и проходил воинскую службу в Федеральной службе контрразведки РФ. По данным "слуги народа", речь идет о пятилетнем периоде - с 1989 по 1994 год - частично при СССР, частично уже при Российской Федерации. То есть начинал он учиться в Высшей школе КГБ СССР, а заканчивал уже обучение в России - в учреждение, которое сейчас называется Академией ФСБ, а в 1994 году - Академией Федеральной службы контрразведки РФ. 

"...Возникли 3 вопроса:

Никого не смущает, что вопросы оккупированной территории в СБУ курирует специалист с такой биографией?

Никого не смущает, что специалист с какой-то целью скрыл эту информацию при заполнении служебных документов, в которых нужно было отражать эти сведения?

А как же люстрация, а?

Я полтора года назад предлагал отменить позорный закон об очищении власти, но не был поддержан. Тысячи людей прошли эту унизительную процедуру, кому-то она сломала карьеру", - написал Бужанский в телеграме. 

Нардеп призвал выполнять закон о люстрации и напомнил, что он прямо запрещает подобное трудоустройство тем, кто окончил вузы КГБ и ФСБ России.

Что известно про крымского главу СБУ, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ

Под люстрацию действительно подпадают те люди, кто закончил высшие учебные заведения КГБ СССР.

Что известно про крымского главу СБУ, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ

Что известно об Олеге Кулиниче

В Украине есть два представителя власти с этим именем - один из них народный депутат от группы "Доверие", а второй - сотрудник СБУ, которого Зеленский в октябре поставил руководить управлением по Крыму.  

Отличаются они отчеством - депутат Иванович, а сбушник - Николаевич.

Что известно про крымского главу СБУ, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ

Кулинич, как сообщают СМИ, работал в СБУ в то время, как спецслужбу возглавлял Леонид Деркач - то есть с конца 90-х по начало нынешнего столетия. Там он дослужился до высоких постов. 

Затем Кулинич трудился в "Энергоатоме" (был вице-президентом) и "Укратомпроме". Везде занимался вопросами безопасности. 

В 2008 году премьер Юлия Тимошенко назначила Кулинича на серьезную должность с большим коррупционным потенциалом - главы Госкомитета земельных ресурсов.

Там он проработал два года и снят был при Януковиче. Активно этому способствовал тогдашний глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, который лично на встречах с президентом просил уволить Кулинича. 

Имя бывшего земельного чиновника снова всплыло уже при Зеленском. Год назад пошли слухи, что его могут назначить главой Госгеокадастра. Но по итогу этого не произошло. И по итогу должность он получил в СБУ только минувшей осенью.

Отметим, что в публичном пространстве нигде нет упоминаний о том, где Кулинич получал свое первое высшее образование. В свое время ходили слухи, что он заканчивал Институт имени Андропова КГБ СССР (ныне - российская Академия внешней разведки имени Андропова). Но в СБУ это опровергли.

Однако, как видим, в запросе Бужанского фигурирует иное учебное учреждение - Высшая школа КГБ (впоследствие - Академия Федеральной службы контрразведки РФ и Академия ФСБ). По поводу этой информации никакой реакции от СБУ и других органов пока не было.

Карабины и кресты. Декларация Кулинича

На сайте НАЗК в марте была опубликована декларация Кулинича. В ней он значится как военнослужащий - так часто помечают людей, которые работают в спецслужбах. 

Правда, для "просто" военнослужащего у Кулинича внушительная коллекция ценных предметов.

Кроме 60-метровой квартиры в Киеве и паркоместа, он задекларировал: 

  • скульптуру женщины в хитоне из цельного природного камня, 
  • комплект украшений - диски парные Nodus Hercules, 
  • икону Пресвятой Богородицы "Владимирская - Десятинная", 
  • икону Святого Георгия, 
  • икону "Покрова Пресвятой Богородицы", 
  • икону Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость"
  • юбилейные и памятные монеты Украины в количестве 163 штуки,
  • наручные часы Corum, Hublot и Ulysse Nardin, 
  • серебряное распятие на кресте, 
  • крест-мощевик с мелкими драгоценными камнями, 
  • ружье Holland&Holland, 
  • карабины Steyr Mannlicher Scout и Steyr Mannlicher AUG Z. 

Заработная плата по основному месту работы составила 238 042 гривен - судя по всему, это за два месяца 2020 года. Наличными хранит 980 тысяч гривен и 55 тысяч долларов.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, СБУ, Кулинич, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Нардеп Бужанский требует проверить прошлое главы СБУ в Крыму Кулинича
Нардеп Бужанский требует проверить прошлое главы СБУ в Крыму Кулинича
20-апр-2021, 22:18
Умер писатель и нардеп шести созывов Владимир Яворивский
Умер писатель и нардеп шести созывов Владимир Яворивский
17-апр-2021, 12:32
Доход от грантов вдвое больший, чем зарплата в Раде задекларировала нардеп из
Доход от грантов вдвое больший, чем зарплата в Раде задекларировала нардеп из "Голоса"
13-апр-2021, 17:57
Почти 24 млн гривен ежемесячно получал Витренко на работе в
Почти 24 млн гривен ежемесячно получал Витренко на работе в "Нафтогазе"
31-мар-2021, 15:51
Порошенко во время выступления в Раде напомнили о его
Порошенко во время выступления в Раде напомнили о его "жестком" разговоре с Путиным
31-мар-2021, 15:38

Последние новости

22:54
События
За праздник во время локдауна в Киеве извинился Тищенко
22:18
Политика
Новым народным депутатом ЦИК объявила Вирастюка от "Слуги народа"
20:29
Политика
Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве
20:27
Экономика
После новости об отводе российских войск от границ Украины резко укрепилась гривня
20:21
Политика
На заседание фракции собрались "Слуги народа"
20:20
События
63 сотрудника российского посольства и их семьи из страны высылает Чехия
17:38
События
Украинцев, которые похитили десятки миллионов долларов из сейфов в банках Украины задержали в США
17:33
События
Что известно про крымского главу СБУ, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ
17:25
События
Украинцам рассказали о правилах безопасности во время грядущей грозы
15:00
События
"Черные риелторы" в Харьковской области похищали, пытали и убивали людей из-за квартир
14:56
События
В Кремле заявили, что Путин сам ответит на предложение Зеленского встретиться на Донбассе
14:50
События
Россия объявила о начале отвода войск от границ Украины с завтрашнего дня
14:37
События
Степанов заявил что часть южнокорейской AstraZeneca будет использована после укола "Ковишилда"
12:23
События
В Латвии призывают вакцинироваться, чтобы встретиться с прабабушкой
12:21
События
Кремль ответил на требование Чехии принять обратно высланных дипломатов
12:17
События
Франция отказалась верить в желание России начать военную операцию в Донбассе
12:06
События
Германия сделала выбор в пользу «Северного потока-2»
11:28
События
Школьница в Запорожье совершила суицид, оставив предсмертную записку с обвинениями учителей
11:22
События
Три тяжелых транспортных самолета ВВС США, Британии и Канады прилетели в Украину
11:20
События
Дерзкие уличные воры грабят прохожих в Киеве грабят прохожих прямо на ходу

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 апреля 20213875
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 апреля 20213039
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 апреля 20211882
Президент Чада переизбрался на 6-й срок и погиб на следующий день616
Предложение Кравчука встретиться с Путиным прокомментировали в Кремле449
За почти 3 млн гривен в Полтаве установят 50-метровый флаг Украины441
Резников заявил что встреча "нормандских" советников показала, что вторжения России не будет335

Досуг

Советы специалистов по доставке питьевой воды
Советы специалистов по доставке питьевой воды
Отказ от употребления воды из крана – первый шаг к сохранению здоровья и хорошего самочувствия. Подаваемая по трубопроводам жидкость содержит огромное количество сторонних примесей и соединений, которые негативно сказываются на функционировании всех систем организма
Сегодня, 16:5687
Черепашки-ниндзя: как любимые персонажи воплотились в игрушках
Черепашки-ниндзя: как любимые персонажи воплотились в игрушках
Эти персонажи, которые появились в результате лабораторного эксперимента, покорили не одно поколение детей во всем мире. Мультфильмы, кино, сериалы, много тематических игр для компьютеров – и не только.
Сегодня, 16:5480
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6: обзор модели
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6: обзор модели
Хотите найти хороший универсальный ноутбук для развлечений и работы? Предлагаем обратить внимание на лэптопы от китайского производителя Xiaomi.
Сегодня, 14:54109
Бытовой кондиционер: как продлить жизнь и избежать поломок
Бытовой кондиционер: как продлить жизнь и избежать поломок
Покупая бытовой кондиционер в квартиру, нужно приготовиться к тому, что его придётся обслуживать. Зная, как правильно ухаживать за оборудованием, можно продлить его срок жизни и избежать многих поломок.
Сегодня, 13:41137
Тренировки дома: как выбрать орбитрек?
Тренировки дома: как выбрать орбитрек?
Эллиптический тренажер — это тренажер, который все чаще используется в домашних спортзалах. Это благоприятная тенденция, особенно с учетом преимуществ такого оборудования.
Вчера, 15:58173
Подбираем гардероб под цветотип «Яркая зима»
Подбираем гардероб под цветотип «Яркая зима»
К цветотипу «яркая зима» относятся женщины с очень светлой либо, наоборот, смуглой кожей, голубыми, зелеными или серыми глазами и черной/темно-коричневой шевелюрой.
Вчера, 15:50161

События

За праздник во время локдауна в Киеве извинился Тищенко
За праздник во время локдауна в Киеве извинился Тищенко
Народный депутат утверждает, что раскрутку скандала заказали "политические оппоненты" и считает, что не нарушал карантинных ограничений.
Сегодня, 22:5444
63 сотрудника российского посольства и их семьи из страны высылает Чехия
63 сотрудника российского посольства и их семьи из страны высылает Чехия
63 сотрудника посольства РФ в Праге вместе с членами семей должны покинуть Чехию.
Сегодня, 20:2058
Украинцев, которые похитили десятки миллионов долларов из сейфов в банках Украины задержали в США
Украинцев, которые похитили десятки миллионов долларов из сейфов в банках Украины задержали в США
В США при сотрудничестве украинских и американских полицейских задержали украинцев, которые похитили более 30 миллионов долларов из банковских сейфов Украины.
Сегодня, 17:38260
Что известно про крымского главу СБУ, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ
Что известно про крымского главу СБУ, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ
Депутат от "Слуг народа" Макс Бужанский заявил, что недавно назначенный Зеленским глава крымской СБУ незаконно занимает свою должность.
Сегодня, 17:3397
Украинцам рассказали о правилах безопасности во время грядущей грозы
Украинцам рассказали о правилах безопасности во время грядущей грозы
После того, как спасатели сообщили об ухудшении погоды в Киевской области, в Укргидрометцентре напомнили, что во время грозы нельзя пользоваться мобильным телефоном, потому что он может притянуть молнию.
Сегодня, 17:2569
"Черные риелторы" в Харьковской области похищали, пытали и убивали людей из-за квартир
"Черные риелторы" в Харьковской области похищали, пытали и убивали людей из-за квартир
В Харьковской области полиция задержала группу "черных риелторов", которых подозревают в завладении квартир и убийстве их владельцев.
Сегодня, 15:0097
7 Днів