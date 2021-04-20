Что известно про крымского главу СБУ, которого подозревают в учебе в Академии ФСБ

Депутат от "Слуг народа" Макс Бужанский заявил, что недавно назначенный Зеленским глава крымской СБУ незаконно занимает свою должность.
По его данным, он окончил школу КГБ СССР, а это автоматически подводит Олега Кулинича под люстрацию.
Разбирались, кто стал главным "особистом" по Крыму.
Как СБУшник люстрацию обошел
Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский обратился в комитет Рады, в ГБР и к президенту касательно назначения на должность начальника СБУ по Крыму Олега Кулинича.
Претензия Бужанского заключается в том, что Кулинич учился в Академии ФСБ и проходил воинскую службу в Федеральной службе контрразведки РФ. По данным "слуги народа", речь идет о пятилетнем периоде - с 1989 по 1994 год - частично при СССР, частично уже при Российской Федерации. То есть начинал он учиться в Высшей школе КГБ СССР, а заканчивал уже обучение в России - в учреждение, которое сейчас называется Академией ФСБ, а в 1994 году - Академией Федеральной службы контрразведки РФ.
"...Возникли 3 вопроса:
Никого не смущает, что вопросы оккупированной территории в СБУ курирует специалист с такой биографией?
Никого не смущает, что специалист с какой-то целью скрыл эту информацию при заполнении служебных документов, в которых нужно было отражать эти сведения?
А как же люстрация, а?
Я полтора года назад предлагал отменить позорный закон об очищении власти, но не был поддержан. Тысячи людей прошли эту унизительную процедуру, кому-то она сломала карьеру", - написал Бужанский в телеграме.
Нардеп призвал выполнять закон о люстрации и напомнил, что он прямо запрещает подобное трудоустройство тем, кто окончил вузы КГБ и ФСБ России.
Под люстрацию действительно подпадают те люди, кто закончил высшие учебные заведения КГБ СССР.
Что известно об Олеге Кулиниче
В Украине есть два представителя власти с этим именем - один из них народный депутат от группы "Доверие", а второй - сотрудник СБУ, которого Зеленский в октябре поставил руководить управлением по Крыму.
Отличаются они отчеством - депутат Иванович, а сбушник - Николаевич.
Кулинич, как сообщают СМИ, работал в СБУ в то время, как спецслужбу возглавлял Леонид Деркач - то есть с конца 90-х по начало нынешнего столетия. Там он дослужился до высоких постов.
Затем Кулинич трудился в "Энергоатоме" (был вице-президентом) и "Укратомпроме". Везде занимался вопросами безопасности.
В 2008 году премьер Юлия Тимошенко назначила Кулинича на серьезную должность с большим коррупционным потенциалом - главы Госкомитета земельных ресурсов.
Там он проработал два года и снят был при Януковиче. Активно этому способствовал тогдашний глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, который лично на встречах с президентом просил уволить Кулинича.
Имя бывшего земельного чиновника снова всплыло уже при Зеленском. Год назад пошли слухи, что его могут назначить главой Госгеокадастра. Но по итогу этого не произошло. И по итогу должность он получил в СБУ только минувшей осенью.
Отметим, что в публичном пространстве нигде нет упоминаний о том, где Кулинич получал свое первое высшее образование. В свое время ходили слухи, что он заканчивал Институт имени Андропова КГБ СССР (ныне - российская Академия внешней разведки имени Андропова). Но в СБУ это опровергли.
Однако, как видим, в запросе Бужанского фигурирует иное учебное учреждение - Высшая школа КГБ (впоследствие - Академия Федеральной службы контрразведки РФ и Академия ФСБ). По поводу этой информации никакой реакции от СБУ и других органов пока не было.
Карабины и кресты. Декларация Кулинича
На сайте НАЗК в марте была опубликована декларация Кулинича. В ней он значится как военнослужащий - так часто помечают людей, которые работают в спецслужбах.
Правда, для "просто" военнослужащего у Кулинича внушительная коллекция ценных предметов.
Кроме 60-метровой квартиры в Киеве и паркоместа, он задекларировал:
- скульптуру женщины в хитоне из цельного природного камня,
- комплект украшений - диски парные Nodus Hercules,
- икону Пресвятой Богородицы "Владимирская - Десятинная",
- икону Святого Георгия,
- икону "Покрова Пресвятой Богородицы",
- икону Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость"
- юбилейные и памятные монеты Украины в количестве 163 штуки,
- наручные часы Corum, Hublot и Ulysse Nardin,
- серебряное распятие на кресте,
- крест-мощевик с мелкими драгоценными камнями,
- ружье Holland&Holland,
- карабины Steyr Mannlicher Scout и Steyr Mannlicher AUG Z.
Заработная плата по основному месту работы составила 238 042 гривен - судя по всему, это за два месяца 2020 года. Наличными хранит 980 тысяч гривен и 55 тысяч долларов.