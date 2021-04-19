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События Сегодня, 20:2058
63 сотрудника российского посольства и их семьи из страны высылает Чехия

63 сотрудника посольства РФ в Праге вместе с членами семей должны покинуть Чехию.

Об этом заявил, министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в эфире чешского телевидения, передает ТАСС.
"Речь идет о 63 сотрудниках российского посольства, которые покинут Чехию с членами семей", - сказал Кулганек.

Ранее он сообщил, что Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве число российских сотрудников в посольстве РФ в Праге.

"Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием штата нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей из Чехии до конца мая", - сказал министр.

 

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