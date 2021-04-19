За праздник во время локдауна в Киеве извинился Тищенко

Народный депутат утверждает, что раскрутку скандала заказали "политические оппоненты" и считает, что не нарушал карантинных ограничений.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко прокомментировал скандал с вечеринкой в честь дня рождения своей жены в киевском отеле Fairmont. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Журналисты встретили нардепа на выходе из Офиса президента. Он заявил, что находился в ОП по делам Закарпатской области.

"Мы обсуждали с президентом важные законопроекты для внеочередного (заседания Верховной Рады, — Фокус) во вторник и четверг. Законопроекты касались Закарпатья", — сказал Тищенко.

На вопрос о том, что он будет говорить депутатам на заседании фракции "Слуги народа" по поводу вечеринки, он заявил, что "все, то что говорил".

"Во-первых, я приношу свои искренние извинения, если я кого-то задел, но я хочу сказать, что очень сильно люблю свою жену. Я не хотел никак потревожить чувства людей, которые пишут много нехороших фраз, но все должны понимать, что я народный депутат, но в то же время я и человек", — говорит Тищенко.

Нардеп говорит, что готов понести наказание и поехать на фронт с финансовой помощью. По его словам, "политические оппоненты" заказали раскрутку скандала с празднованием дня рождения.

"Это политический заказ. Я даже знаю, что заказчики, это наши политические оппоненты, влиятельные люди в правительстве, который уже третий день накручивают обстановку… В это вкладывают огромные финансы", — сказал "слуга".

Он утверждает, что ничего не нарушал, был в своем номере "со своей семьей и женой".

"Не нарушал ни одного закона. Вы должны понять, мы — живые люди. У меня есть жена, семья. Я не ожидал, что такое вообще может быть… Больше вам скажу, как выяснилось, что это чуть ли не спецоперация", — сообщил Тищенко.

По его словам, салют возле отеля, стал для Тищенко полной неожиданностью, но к нему он не имеет отношения.

"Мы ничего не праздновали в течение двух лет. У меня молодая семья. Я ценю эти отношения. Я их долго искал и боролся за них. Я хочу жить и хочу такую же жизнь сделать для своих избирателей. Но это моя личная жизнь. Я живу в своей стране и строю ее. Если вы хотите еще и жить в моей постели, то я не готов пустить всю страну в свою постель", — заявил депутат.

Народный депутат говорит, что если он виноват в нарушении карантинных ограничений — заплатит штраф и будет нести ответственность.