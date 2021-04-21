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События Сегодня, 11:1567
367,2 тысяч доз южнокорейской вакцины AstraZeneca прибыло в Украину в рамках программы COVAX

Сегодня, 23 апреля, в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса. 

367,2 тысяч доз южнокорейского препарата AstraZeneca-SKBio доставили ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ в рамках механизма COVAX.

Об этом со ссылкой на главного санврача Виктора Ляшко сообщает "Интерфакс-Украина". 

Вакцину доставили в аэропорт "Киев", теперь ее должны распределить по регионам. По словам Ляшко, эту партию вакцин используют для вакцинации приоритетных групп и людей в возрасте старше 65 лет. Кроме того, часть доз оставят, чтобы использовать в качестве второй прививки тем, кто вакцинировался в феврале. 

По информации ЮНИСЕФ, всего до конца 2021 года в рамках COVAX в Украину будут поставлены вакцины для иммунизации 8 млн украинцев.

"Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство, - обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается", - сказал Ляшко. 

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Теги: news, новости, Украина, AstraZeneca, 7dniv, 7dnivinfo  
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