Пользователей об угрозе мировой кибератаки вируса-вымогателя предупреждает Киберполиция

В Киберполиции сообщили о масштабной мировой кибератаке на устройства QNAP и дали рекомендации, как защититься от нее.

Соответствующая информация появилась на странице Национальной полиции в Facebook.

Эксперты рассказали, что программа-вымогатель, которую используют для кибератак, задействует архиватор 7-Zip для шифрования файлов. Таким образом при восстановлении доступа в дальнейшем злоумышленники вымогают у пользователей деньги.

Как защитить устройство от атаки:

1. Обновить версию встроенного программного обеспечения QNAP.

Разработчик уже выпустил обновление, которое содержит исправления указанных уязвимостей.

Обновления QTS или QuTS hero:

войти в QTS или QuTS hero как администратор;

перейти к Панель управления> Система> Обновление прошивки

кликнуть на Проверить обновления. Далее установить последнее актуально обновления.

Обновления Multimedia Console и Media Streaming Add-On:

войти в QTS как администратор;

открыть Центр программ и нажать на значок поиска;

ввести Multimedia Console или Media Streaming Add-On;

нажать Обновить (Появится подтверждающее сообщение)

нажать ОК.

2. Осуществить подключение к внутренней сети только с использованием VPN;

3. Настроить разграничения доступа к ресурсам компании с помощью файерволов, сетевых экранов, виртуальных сетей;

4. Осуществлять резервное копирование данных.

QNAP (Quality Network Appliance Provider - "поставщик качественных сетевых устройств") - китайская компания-производитель сетевых систем хранения данных (NAS) и видеорегистраторов (NVR). Ее программное обеспечение базируется на операционных системах Linux и FreeBSD.