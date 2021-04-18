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События Сегодня, 13:3239
В Службе внешней разведки РФ прокомментировали заявления о причастности России к взрыву в Чехии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Чехию в "убогой и низкой лжи" в связи с обвинениями Праги а адрес спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. 

Об этом со ссылкой на Нарышкина сообщают "РИА Новости".

Сергей Нарышкин заявил, что для прикрытия своих действий Прага использовала "совершенно убогую и низкую ложь", которая "рассчитана на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития".

"Это печально", - сказал директор СВР РФ.

Действия Чехии Нарышкин назвал демаршем против России, за который Прага "получила свое".

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков - Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

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Теги: news, новости, Украина, спецслужба, Россия, Чехия, 7dniv, 7dnivinfo  
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