Уже пять дней в Киеве растет смертность от коронавируса

В Киеве, где превышен уровень госпитализаций людей с Covid-19, пятый день подряд продолжает расти количество летальных исходов пациентов с коронавирусом.

За последние сутки умерло 45 человек, за все время пандемии - 4 386.

Об этом свидетельствуют данные обнародованные в Telegram-канале мэра Виталия Кличко в пятницу, 23 апреля.

В предыдущий день скончалось 44 человека с коронавирусом, днем ранее - 40, по данным на 20 апреля - 36, 19 апреля умерло 23 пациента с Covid-19. Таким образом в течение последних пяти дней смертность увеличивается.

Согласно данным градоправителя, в Киеве на сегодняшний день зафиксировали 190 138 случаев заражения (+1 269 за сутки). Из них преодолел заболевание 119 101 пациент (+ 1 298 за сутки).

Госпитализировали за прошедший день 126 человек с Covid-19 и 270 с подозрениями на коронавирус и пневмониями.

Среди новых пациентов:

700 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

512 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;

32 девочки от 11 месяцев до 17 лет;

25 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах Киева: Дарницком (225), Днепровском (188) и Деснянском (124).