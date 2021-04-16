Особые требования к проведению религиозных мероприятий во время Пасхальных праздников приняли в Киеве

Киевские власти подготовили особые требования к проведению религиозных мероприятий на Пасху (в 2021 году Пасха выпадает на 2 мая - Ред.).

Храмы должны будут проветривать, ограничивать в них число посетителей и обеспечивать температурный скрининг прихожан.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 23 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Приближаются Пасхальные праздники, длительные выходные и очень рискованный момент для эпидемиологической ситуации. Люди собираются идти в церкви, праздновать компаниями, посещать публичные места. И очень важно, чтобы следствием радости от праздника не стала беда от болезни. Чтобы в середине мая мы снова не получили резкого всплеска заболеваемости. Я призываю всех быть сознательными и не относиться легкомысленно к рекомендациям специалистов", - сказал Кличко.

Утром 23 апреля городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принял особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи:

руководители церквей и религиозных организаций должны проводить богослужения в онлайн-режиме,

храмы должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений,

необходимо ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров,

обязательно нужно обеспечить температурных скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях,

обязательным остается масочный режим.

Кличко добавил, что накануне городская власть встречалась с представителями всех конфессий, которых призвали соблюдать карантинные ограничения.

"Мы также ожидаем сознательного и взвешенного решения Всеукраинского совета церквей, который собрался сегодня для принятия единого решения всеми конфессиями о том, каким образом проводить богослужения, и как будет происходить освящение пасхальных корзин. Убежден: церковь должна заботиться о здоровье своих верующих и не подвергать их опасности!" - сказал Кличко.