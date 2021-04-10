Львовского хакера, который рассылал спам работникам СБУ, обвинили в работе на Кремль

Во Львовской области хакер рассылал на личные номера сотрудников Службы безопасности Украины спам-сообщения в мессенджере WhatsАpp, в них содержалась ссылка, с помощью которой можно было получить их персональные данные. Теперь его обвиняют в работе на российские спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

В СБУ утверждают, что хакер действовал по заказу российских спецслужб. Сообщается, что кураторы оплачивали его услуги через запрещенную платежную систему "Яндекс Деньги". Хакер рассылал на личные номера сотрудников сообщения со спамом.

"Сообщения содержали ссылку на сайт, который хостится на территории РФ. После перехода на него происходила автоматическая загрузка "папки с архивом". По заключению экспертов, архивный документ содержал вирус, который предоставлял доступ к личной информации на пораженных устройствах", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжается досудебное следствие.