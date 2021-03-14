Четырех астронавтов на МКС отправила SpaceX

Это третий запуск с экипажем для компании Илона Маска менее чем за 12 месяцев.

Ракета Falcon 9, увенчанная капсулой Crew Dragon, поднялась в небо над Космическим центром НАСА имени Кеннеди в 5:49 утра по восточному времени (09:49 по Гринвичу) сегодня 23 апреля. Об этом сообщает Space.com.

На корабле в рамках миссии SpaceX Crew-2 находятся четыре астронавта — Шейн Кимбро и Меган Макартур из НАСА, французский астронавт Тома Песке и японский астронавт Акихико Хошиде. Их ожидает 24-часовой полет к Международной космической станции.

Четверо астронавтов миссии Crew-2 прибыли на площадку примерно за три часа до запуска этим утром, приехав на белых Tesla Model Xs. По прибытии они поднялись на лифте к рукаву доступа экипажа, который находится на высоте примерно 81 м над стартовой площадкой, а затем поднялись в капсулу.

После серии проверок системы они включили систему прерывания Crew Dragon, которая является важным компонентом их безопасности в случае аварийной ситуации с запуском. Затем SpaceX начала заправлять ракету переохлажденным жидким кислородом и керосином за 45 минут до взлета.

Ожидается, что Endeavour стыкуется с космической станцией в субботу 24 апреля в 5:11 утра по восточному времени (09:11 по Гринвичу). Капсула и четыре члена экипажа останутся на орбитальной станции в течение шести месяцев.

Экипаж перед запуском был расслаблен и даже наслаждался быстрой игрой, которая напоминала камень, ножницы, бумагу (но на самом деле это была игра, в которую Тома играл в детстве и которой он поделился со своими товарищами по команде), ожидая завершения предстартовых проверок.

Запуск Crew-2 вошел в историю. Это первый полет человека на бывшей в употреблении капсуле Crew Dragon и первой ступени бывшего в употреблении Falcon 9, а также впервые два разных международных астронавта полетели вместе.

Запущенный сегодня утром аппарат Crew Dragon, известный как Endeavour, также стартовал в мае 2020 года, доставив астронавтов НАСА Боба Бенкена и Дуга Херли на МКС во время испытательного полета Demo-2, первой миссии SpaceX с экипажем. Успех Demo-2 открыл новую эру космических полетов, которую возглавили коммерческие компании.

В июле 2011 года космический шаттл "Атлантис" приземлился в последний раз, положив конец легендарной карьере флота космических кораблей НАСА. Крылатые орбитальные аппараты были рабочими лошадками НАСА в космических полетах в течение 30 лет и помогли построить МКС, которая в прошлом году отметила 20-летие непрерывной пребывания людей на ней.

Но "жизнь" шаттла была ограничена. Незадолго до выхода на пенсию НАСА решило передать управление полетами на низкой околоземной орбите в частные руки и поручило двум компаниям "перевозить" астронавтов агентства в космос и обратно.

Эти компании, SpaceX и Boeing, работали над созданием новых космических кораблей, способных безопасно отправлять астронавтов в рамках программы НАСА с коммерческими экипажами, которой в этом году исполнилось 10 лет. SpaceX построила Crew Dragon, усовершенствованный вариант своей роботизированной грузовой капсулы Dragon, а Boeing разрабатывает капсулу под названием CST-100 Starliner.

После вывода из эксплуатации шаттла каждый астронавт, направлявшийся на МКС, летал на российском космическом корабле «Союз». Это происходило до успешного первого полета Demo-2. После этой двухмесячной испытательной миссии НАСА сертифицировало Crew Dragon для регулярной перевозки астронавтов на космическую станцию ​​и с нее. Первая миссия Crew Dragon, Crew-1, доставила на МКС четырех астронавтов в ноябре прошлого года.

НАСА недавно одобрила запуски с экипажем, в которых используются предполетные первые ступени Falcon 9 и предполетные капсулы Crew Dragon. И сегодня мы увидели последствия этого решения: Endeavour летал на Demo-2, и именно эта первая ступень Falcon 9 также запустила Crew-1.

Первая программа космических полетов НАСА, "Меркурий", запустила в космос шесть человек в первые годы космической эры. На данный момент SpaceX вывела на орбиту 10 человек менее чем за 12 месяцев.

"Полеты на повторно используемых космических аппаратах, на проверенных в полетах транспортных средствах, являются ключом к повышению надежности полета и снижению стоимости доступа в космос, что в конечном итоге помогает нам сделать жизнь многопланетной", — говорит старший директор SpaceX Бенджи Рид.

SpaceX отправила свой первую ракету-носитель Falcon 9 в декабре 2015 года. Эта первая ступень доставила спутник связи в космос для OrbComm, а затем вернулась на Землю и приземлилась на посадочной площадке SpaceX во Флориде.

Несколько месяцев спустя компания установила свой первый ракету-носитель на плавучей платформе в море, известной как корабль-дрон. В настоящее время в составе флота SpaceX есть два корабля-дрона под названиями «Конечно, я все еще люблю тебя» (OCISLY) и «Просто прочтите инструкции» (JRTI). (Посадка на корабль-дрон в море менее удобна, чем приземление на твердой земле, но требует значительно меньше топлива.)

Наличие двух дронов помогло SpaceX в ее усилиях по повторному использованию. В 2020 году компания выполнила рекордные 26 миссий, и только пять из них были на новейших ракетах. Остальные осуществлялись с использованием бывших в употреблении Falcon 9, и большинство запусков происходило на палубе кораблей-дронов.

Перед сегодняшним стартом OCISLY находился в Атлантическом океане, терпеливо ожидая, пока ракета-носитель приземлится на его палубу. Примерно через девять минут после запуска ракета-носитель приземлилась на массивную палубу корабля, отметив на сегодняшний день 80-ю посадку Falcon 9.

Эта ракета-носитель, получившая название B1061, повредила одну из своих посадочных опор, когда приземлилась после запуска Crew-1.

Заместитель руководителя по сертификации NASA для SpaceX Карла Кох сказала, что перед сегодняшним полетом необходимо было провести некоторую работу с B1061, в том числе заменить поврежденную посадочную опору, чтобы убедиться, что пусковая установка готова к запуску другого экипажа.

Ее команда тесно сотрудничала со SpaceX, чтобы позволить Falcon 9 и Crew Dragon летать несколько раз. Когда NASA и SpaceX впервые объединились для запуска астронавтов, агентство требовало, чтобы SpaceX использовала новые Falcon и Dragon при каждом запуске. (С тех пор НАСА дало SpaceX разрешение на повторное использование обоих аппаратов при запуске экипажей.)

Кок также сказал, что команда работает с SpaceX, чтобы в конечном итоге сертифицировать Dragon для большего количества полетов, поскольку космический корабль может летать до пяти раз, прежде чем будет выведен из эксплуатации.

SpaceX планирует повторно использовать B1061 в своем следующем полете с экипажем, который планируют запустить в сентябре этого года. Эта миссия будет немного отличаться, поскольку она доставит в космос четырех частных лиц, а не профессиональных астронавтов НАСА.

В ходе предстоящей миссии, известной как Inspiration4, четыре гражданских астронавта поднимутся на борт другой капсулы Dragon и проведут три дня на орбите Земли.

Что касается сегодняшнего запуска, единственной проблемой была погода. Неблагоприятные погодные условия, в том числе сильный ветер вдоль траектории полета, не позволили Crew-2 оторваться от земли в исходную дату запуска в четверг, 22 апреля. Команды решили отказаться от запуска в «День Земли» и отложить полет на 24 часа в надежде, что погода улучшится (что, конечно, и произошло).