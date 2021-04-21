Подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней Маши Борисовой повесился в СИЗО

По информации СМИ, мужчина сделал веревку для повешения из порванного постельного белья.

В следственном изоляторе в Херсоне покончил с собой 62-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое. Информацию о его смерти изданию "Сегодня" подтвердили в Херсонском областном управлении Нацполиции.

"Подтверждаем смерть этого подозреваемого. Он повесился в СИЗО. Сообщение об этом в полицию поступило сегодня 6:14", — заявила Татьяна Пшонь, представитель полиции Херсонской области.

Местное издание "Новый день" сообщает, что подозреваемого в убийстве Маши Борисовой держали в "боксе" якобы лишь с одним сокамерником, поскольку боялись, что другие задержанные могут его убить. Арестованный якобы дождался пока его сосед уснет, после чего порвал простынь, сделал из нее веревку, привязал ее к оконной решетке и повесился.

По информации СМИ, в последнее время в камере мужчина вел себя спокойно, не нарушал режима и не отказывался от еды.

Также "Новый день" пишет, что подозреваемый в убийстве Марии Борисовой якобы оставил предсмертную записку, которую забрала следственно-оперативная группа Нацпола.

Впрочем, в самой полиции информацию о существовании этой записки изданию "Сегодня" не подтвердили и не опровергли.