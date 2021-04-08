 

Что делает "Правый сектор" под Авдеевкой

События Сегодня, 18:2573
Что делает "Правый сектор" под Авдеевкой

На фоне заявлений Украины о стягивании российских войск к границам и обострении на Донбассе, американское издание "The New York Times" опубликовало материал, в котором рассказывается, как члены ультраправой организации "Правый сектор" в нарушении минских договоренностей ведут минометные обстрелы.

Согласно мирному плану, согласованному в Минске, в 2015 году, а также дополнительным мерам, подписанным минувшим летом, подобное вооружение обеих сторон должно быть размещено далеко за линией фронта.

Статья "Угроза со стороны российского государства" украинцы встревожены приближением войск" появилась на сайте NYT на этой неделе. При этом никакой критики украинских военных там нет - но иностранные журналисты фиксируют факты, как они открывают огонь отнюдь не в ответ.

"Страна" пересказывает этот материал.

"Использовать оружие первыми"

Как пишет издание, по мере наращивания военной мощи России на измученной войной Восточной Украине растет напряженность, пишет издание. На прошлой неделе группа береговой охраны в Азовском море увидела флотилию русских десантно-штурмовых кораблей в районе Мариуполя.

При этом Россия даже не пытается скрыть наращивание сил, заявляя, что это делается в ответ на усиление военной активности в регионе со стороны НАТО и Украины.

Что делает "Правый сектор" под Авдеевкой

Нарисовав картину действий РФ, издание переносится в Авдеевку - где журналист пообщался с представителями ДУК "Правый сектор".

Корреспондент взял интервью у командира первой отдельной штурмовой роты" (1 ОШР ДУК ПС) Дмитрия Коцюбайло с псевдонимом Да Винчи. Рота базируется в Авдеевке - в нескольких километрах от Донецка. К слову, именно на этом направлении идут плотные обстрелы. 

Что делает "Правый сектор" под Авдеевкой

Как пишет NYT, командир штурмовой роты ДУК продемонстрировал видео с беспилотника, "изображающее обыкновенное насилие, происходящее всего в 400 милях от границ Европейского Союза".

В одном из эпизодов два украинских минометных снаряда разрываются вокруг траншей сепаратистов. Появляется обнаженный мужчина, он бежит. На другом видео виден взрыв на том месте, которое, по словам Коцюбайло, было снайперской позицией сепаратистов. Когда рассеялся дым, стало видно тело, покрытое желтой пылью.

Это говорит о том, что у формирования ДУК ПС есть минометы и беспилотники, которые летают над полем боя. Хотя данное вооружение по мирным соглашениям применять запрещено.

Также, судя по словам представителя "Правого сектора" они открывали огонь первыми. 18 января Коцюбайло опубликовал в Facebook фото с минометом и описал свою позицию применять оружие первыми.

"Применять оружие первыми, вести агрессивную тактику и начать снова отвоевывать собственные территории. Шаг за шагом. К победе" - написал Коцюбайло.

Неизвестно, сколько украинских солдат погибло от ответного огня, в ответ на огонь формирований, которые применяют оружие первыми. По данным военных, только в этом году в ходе боевых действий погибло не менее 28 украинских солдат.

"Кости русскоязычных детей"

Также в "Правом секторе" рассказали, что в Авдеевке их подразделение своеобразным способом поддерживает боевой дух - держит волка в клетке возле комендатуры.

Дмитрий Коцюбайло "пошутил", что волка кормят "костьми русскоязычных детей", видимо имея в виду репортажи российских СМИ об украинских националистах.

Что делает "Правый сектор" под Авдеевкой

На вопрос корреспондента, что он ожидает дальше, Дмитрий Коцюбайло отвечает: "Полномасштабная война".

Отметим, что ДУК "Правый сектор" как отдельное формирование вывели с передовой еще в 2018 году. В рамках реорганизации фронта в целом, "дикие" добробаты либо вливались в ряды ВСУ, либо покидали зону боевых действий. 

Среди добровольческого актива это вызывало недовольство. Но процесс так или иначе устаканился. Тем не менее, как видим, представители "Правого сектора" продолжают находиться на передовой в том или ином виде. 

Более того, на сайте ДУК буквально на днях появилось воззвание о мобилизации добровольцев для службы на Донбассе - ввиду подхода российских войск к границам Украины. Обращаться предлагают не в военкомат, а напрямую к представителям "Правого сектора" в регионах. 

Что делает "Правый сектор" под Авдеевкой

То есть так или иначе, добробаты занимают участки на передовой и действуют, судя по всему, достаточно автономно от командования ВСУ. 

И пока такая ситуация будет сохраняться, удержать какое-либо перемирие будет невозможно даже при желании.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Правый, сектор, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Франция отказалась верить в желание России начать военную операцию в Донбассе
Франция отказалась верить в желание России начать военную операцию в Донбассе
Вчера, 12:17
Огромный военный лагерь в 170 километрах от границы с Украиной создают в России
Огромный военный лагерь в 170 километрах от границы с Украиной создают в России
8-апр-2021, 16:01
Почему российские войска скопились на границе с Украиной объяснил Песков
Почему российские войска скопились на границе с Украиной объяснил Песков
7-апр-2021, 19:26
Почему вокруг Украины накаляется военная обстановка и чем это закончится
Почему вокруг Украины накаляется военная обстановка и чем это закончится
1-апр-2021, 13:24
Пенсионер кормил кур, а его убил снайпер
Пенсионер кормил кур, а его убил снайпер". Почему на Донбассе снова начали гибнуть мирные жители
23-мар-2021, 15:58

Последние новости

19:39
Политика
На предложение привлечь Нетаньяху к переговорам России и Украины отреагировали в Москве
19:37
События
Посетить Болгарию с 1 мая смогут Украинские туристы
19:30
События
Об обострении ситуации на Донбассе заявила Украина
19:28
События
Из-за угрозы Конституции Молдовы Санду собирает Совбез
19:17
События
Смерть после вакцины Johnson & Johnson зафиксировали США
18:25
События
Что делает "Правый сектор" под Авдеевкой
17:57
События
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней Маши Борисовой повесился в СИЗО
17:32
События
Четырех астронавтов на МКС отправила SpaceX
15:13
События
В Украине будут закрывать университеты – Всемирный банк дает на это 200 млн
13:42
События
Львовского хакера, который рассылал спам работникам СБУ, обвинили в работе на Кремль
13:39
События
Особые требования к проведению религиозных мероприятий во время Пасхальных праздников приняли в Киеве
13:36
События
Уже пять дней в Киеве растет смертность от коронавируса
13:32
События
В Службе внешней разведки РФ прокомментировали заявления о причастности России к взрыву в Чехии
13:07
События
Пользователей об угрозе мировой кибератаки вируса-вымогателя предупреждает Киберполиция
13:03
События
Как "зеленый сигнал Байдена" закроет в Украине шахты и повысит налоги
11:16
События
Как в Украине хотят укрупнить земельные владения и что с правом на бесплатные гектары
11:15
События
367,2 тысяч доз южнокорейской вакцины AstraZeneca прибыло в Украину в рамках программы COVAX
10:40
Политика
Двухэтажный особняк в Испании не задекларировал соратник Порошенко
10:08
События
В Латвии извинились перед русскоязычными за некорректную рекламу вакцинации
10:00
События
В заложники мать с дочерью взял вооруженный киевлянин и требовал $5000

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 апреля 20213501
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 апреля 20212174
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 апреля 20211979
Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье. Главные приметы1426
Украинцев, которые похитили десятки миллионов долларов из сейфов в банках Украины задержали в США1207
Предложение Кравчука встретиться с Путиным прокомментировали в Кремле1014
Через неделю Арестович ждет масштабную деэскалацию на Донбассе715

Досуг

Все события Фридом Холла в одном месте
Все события Фридом Холла в одном месте
В Киеве есть определенные, особые места, которые люди очень любят. Это не обязательно должен быть памятник, обзорная площадка или какой-то парк – многим по душе раз за разом ходить на различные мероприятия в Freedom Hall.
Сегодня, 19:4164
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг – это важные стадии создания музыкальных треков. Они позволяют превратить разные аудиозаписи в целостную и гармоничную дорожку.
Сегодня, 18:0469
Факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи
Факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи
Если вы хотите приобрести криптовалюту, то первым делом нужно выбрать правильную онлайн-биржу для торговли. Но будьте осторожны, не все биржи одинаковы! Вам поможет рейтинг бирж криптовалют, который можно найти в Интернете
Сегодня, 15:1974
Какой автодержатель выбрать?
Какой автодержатель выбрать?
Смартфон в салоне авто можно использовать в качестве навигационного, музыкального оборудования или в стандартном режиме - для осуществления звонков.
Сегодня, 15:1670
На что обратить следует внимание при выборе цветов для невесты
На что обратить следует внимание при выборе цветов для невесты
Общий образ невесты будет зависеть и от правильно составленного свадебного букета.
Сегодня, 12:5590
Советы специалистов по доставке питьевой воды
Советы специалистов по доставке питьевой воды
Отказ от употребления воды из крана – первый шаг к сохранению здоровья и хорошего самочувствия. Подаваемая по трубопроводам жидкость содержит огромное количество сторонних примесей и соединений, которые негативно сказываются на функционировании всех систем организма
Вчера, 16:56159

События

Посетить Болгарию с 1 мая смогут Украинские туристы
Посетить Болгарию с 1 мая смогут Украинские туристы
Болгария, в связи с началом туристического сезона, открывает свои границы для туристов из других стран начиная с 1 мая.
Сегодня, 19:3775
Об обострении ситуации на Донбассе заявила Украина
Об обострении ситуации на Донбассе заявила Украина
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе заявила о резком увеличении количества обстрелов из районов окрестностей Донецка и Горловки.
Сегодня, 19:3079
Из-за угрозы Конституции Молдовы Санду собирает Совбез
Из-за угрозы Конституции Молдовы Санду собирает Совбез
В пятницу, 23 апреля, президент Молдовы Майя Санду созывает экстренное заседание Высшего совета безопасности.
Сегодня, 19:2860
Смерть после вакцины Johnson & Johnson зафиксировали США
Смерть после вакцины Johnson & Johnson зафиксировали США
В американском штате Орегон после вакцинации препаратом от коронавируса от компании Johnson & Johnson умерла 50-летняя женщина.
Сегодня, 19:1765
Что делает "Правый сектор" под Авдеевкой
Что делает "Правый сектор" под Авдеевкой
На фоне заявлений Украины о стягивании российских войск к границам и обострении на Донбассе, американское издание "The New York Times" опубликовало материал, в котором рассказывается, как члены ультраправой организации "Правый сектор" в нарушении минских договоренностей ведут минометные
Сегодня, 18:2574
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней Маши Борисовой повесился в СИЗО
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней Маши Борисовой повесился в СИЗО
По информации СМИ, мужчина сделал веревку для повешения из порванного постельного белья.
Сегодня, 17:57124
7 Днів