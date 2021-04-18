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События Сегодня, 19:2860
Из-за угрозы Конституции Молдовы Санду собирает Совбез

В пятницу, 23 апреля, президент Молдовы Майя Санду созывает экстренное заседание Высшего совета безопасности. Начало заседания в 17:00 по Кишиневу (время совпадает с киевским).

Об этом сообщил глава администрации президента Андрей Спыну на своей странице в Facebook.

"Президент Республики Молдова Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности. Заседание совета состоится сегодня, 23 апреля 2021, начало в 17.00. Тема, которую нужно решить на заседании, - риск подрыва конституционного строя в Республике Молдова. Конституцию надо отстаивать! "- написал Спыну.

Ранее депутаты на заседании приняли постановление парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду. Об этом сообщил  NewsMaker.

"Парламент с беспокойством констатирует, что КС захвачен, судьи Маноле, Шова и Рошка нарушили свою клятву. Решение КС от 15 апреля - это атака на суверенность народа. Учитывая то, что КС проигнорировал существование формализованного парламентского большинства, суд проигнорировал свою же практику, из которой следует, что если есть парламентское большинство, президент обязан выдвинуть кандидата от этого большинства в премьеры", - говорилось в тексте документа.

После этого в парламенте проголосовали за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, которая была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

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Теги: news, новости, Украина, Молдова, Санду, 7dniv, 7dnivinfo  
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