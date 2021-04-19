Об обострении ситуации на Донбассе заявила Украина

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе заявила о резком увеличении количества обстрелов из районов окрестностей Донецка и Горловки.

Об этом говорится в официальном заявлении украинской стороны СЦКК в Facebook.

"В течение последних недель количество вооруженных провокаций из районов окрестностей Донецка и Горловки резко увеличилось. При чем пропорционально увеличивается калибр запрещенного Минскими договоренностями вооружения, которое почти в каждом обстреле, применяют оккупанты. Не достигнув желаемого результата, а именно открытие ответного огня со стороны Вооруженных Сил Украины, кураторы наемников пытаются любым способом добиться эскалации конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская сторона СЦКК опровергла обвинения в обстреле района населенного пункта Шахты 6,7, что возле Горловки с применением артиллерии калибра 152 мм силами ВСУ, о котором утром заявили представители неподконтрольных территорий.

"Указанное обвинение, учитывая стремление правительства Украины имплементировать инициативы мирного решения конфликта является беспрецедентным примером потери здравого смысла страной-агрессором и ее наемниками, откровенной и циничной провокацией, направленной на срыв ранее достигнутых договоренностей.

Украинская сторона СЦКК категорически опровергает обвинения в обстреле и отмечает, что подобные провокации и фейковые информационные вбросы призваны поддерживать захватническую стратегию РФ", - сказано в заявлении.

Также украинская сторона СЦКК подготовила и направила ноту протеста в адрес председателя СММ ОБСЕ с просьбой "предоставить адекватную оценку провокационным действиям оккупантов".