Степанов сообщил, что Бог простит украинцев, если они не освятят пасхальные куличи

Министр здравоохранения Максим Степанов порекомендовал украинцам избегать больших скоплений людей на Пасху, которая в этом году выпала на 2 мая.

Также чиновник призвал не ходить святить куличи.

Об этом Степанов сказал 23 апреля в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24".

"Здесь все зависит от того, каким будет наше поведение, как мы будем соблюдать правила. Хочу обратиться ко всем гражданам Украины, которые нас смотрят: если вы не освятите кулич, Бог вас точно простит, а вот COVID-19, который является атеистом, точно этим воспользуется. Наверное, не нужно идти в такое большое скопление людей для того, чтобы подвергать себя опасности", - сказал министр.