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События Вчера, 22:0358
Арестович прокомментировал предложение Козака о встрече на Донбассе

Советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал "Стране" предложение России провести следующую встречу на Донбассе с участием Германии, Франции, Украины и "ЛДНР".

"Дмитрий Козак (заместитель главы администрации президента России - Ред.) предложил встретиться на линии разграничения на предыдущей встрече политических советников Нормандской четвёртки. Теперь уже можно сказать, что это предложил он. Но предложение звучало так: встреча на Донбассе в составе Нормандского формата для того, чтобы посмотреть, какие беды приносит война. Никаких "ЛДНР" там и близко не было: кто они такие вообще, да еще и в Нормандском формате?" - сказал Арестович.

Как он заявил, Украина не согласна на встречу с представителями "ЛДНР" на Донбассе.

"Украина, Россия, Франция и Германия - вот представители Нормандского формата. Представители так называемых "ЛДНР" могут быть в Минском процессе, и то как приглашённые эксперты, задача которых решить два вопроса: особенности местного самоуправления и проведение выборов. Никаких непризнанных республик не может быть ни в Минском, ни в Нормандском формате. А Россия пытается их легитимизировать, как Владимир Путин, который на днях обмолвился про "республики ДНР и ЛНР", чем фактически вышел из Минских соглашений. Словесно это сильный удар по Минским соглашениям.

Теперь, когда об этом заявляет Козак, мы можем задать вопрос: вы вообще хотите дезавуировать Минские соглашения? Что это за "ЛДНР" в Нормандском формате? Украинская сторона не согласна на такие условия. Мы готовы встречаться с Россией, Германией и Францией в любой точке Донбасса, в том числе на линии разграничения. Но не с "ЛДНР", - добавил Арестович.

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Теги: news, новости, Украина, Арестович, 7dniv, 7dnivinfo, Встреча, Донбасс  
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