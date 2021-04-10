Ляшко заявил что Киев покинет красную зону со дня на день

Сегодня, 23 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе "красную" зону покинут Киев и пять областей.

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

В частности, по прогнозами Министерства здравоохранения Регионы должны перейти в "желтую" зону на следующей неделе, а Киев покинет "красную зону" со дня на день.

"По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", - пишет в социальной сети Ляшко.