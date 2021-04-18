 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 апреля 2021

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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 24 апреля 2021 - 2 017 341 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 12 711 новых случаев в сутки.

Умерло 42 092 человек.

Выздоровело - 1 565 954.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.
14339 человек привито против COVID-19 за сутки 23 апреля 2021 в Украине.
522 385 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - получили 1 дозу - 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 1027 случаев / 1350 прививок;
Винницкая область - 332 случая / 494 прививки;
Волынская область - 346 случаев / 325 прививок;
Днепропетровская область - 1268 случаев / 1108 прививок;
Донецкая область - 754 случая / 655 прививок;
Житомирская область - 288 случаев / 357 прививок;
Закарпатская - 219 случаев / 657 прививок;
Запорожская область - 621 случай / 1128 прививок;
Ивано-Франковская область - 123 случая / 383 прививки;
Киевская область - 815 случаев / 406 прививок;
Кировоградская область - 197 случаев / 299 прививок;
Луганская область - 255 случаев / 316 прививок;
Львовская область - 747 случаев / 673 прививки;
Николаевская область - 299 случаев / 382 прививки;
Одесская область - 841 случай / 948 прививок;
Полтавская область - 641 случай / 255 прививок;
Ровенская область - 518 случаев / 497 прививок;
Сумская область - 370 случаев / 147 прививок;
Тернопольская область - 268 случаев / 284 прививки;
Харьковская область - 964 случая / 1353 прививки;
Херсонская область - 201 случай / 417 прививок;
Хмельницкая область - 479 случаев / 719 прививок;
Черкасская область - 592 случая / 300 прививок;
Черновицкая область - 166 случаев / 550 прививок;
Черниговская область - 380 случаев / 336 прививок.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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