Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 24 апреля 2021 - 2 017 341 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 12 711 новых случаев в сутки.

Умерло 42 092 человек.

Выздоровело - 1 565 954.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

14339 человек привито против COVID-19 за сутки 23 апреля 2021 в Украине.

522 385 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - получили 1 дозу - 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 1027 случаев / 1350 прививок;

Винницкая область - 332 случая / 494 прививки;

Волынская область - 346 случаев / 325 прививок;

Днепропетровская область - 1268 случаев / 1108 прививок;

Донецкая область - 754 случая / 655 прививок;

Житомирская область - 288 случаев / 357 прививок;

Закарпатская - 219 случаев / 657 прививок;

Запорожская область - 621 случай / 1128 прививок;

Ивано-Франковская область - 123 случая / 383 прививки;

Киевская область - 815 случаев / 406 прививок;

Кировоградская область - 197 случаев / 299 прививок;

Луганская область - 255 случаев / 316 прививок;

Львовская область - 747 случаев / 673 прививки;

Николаевская область - 299 случаев / 382 прививки;

Одесская область - 841 случай / 948 прививок;

Полтавская область - 641 случай / 255 прививок;

Ровенская область - 518 случаев / 497 прививок;

Сумская область - 370 случаев / 147 прививок;

Тернопольская область - 268 случаев / 284 прививки;

Харьковская область - 964 случая / 1353 прививки;

Херсонская область - 201 случай / 417 прививок;

Хмельницкая область - 479 случаев / 719 прививок;

Черкасская область - 592 случая / 300 прививок;

Черновицкая область - 166 случаев / 550 прививок;

Черниговская область - 380 случаев / 336 прививок.